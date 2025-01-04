حكم إفشاء العامل أسرار شركته.. الدكتور مجدي عاشور يوضح

حكم إفشاء العامل أسرار شركته.. تستقبل دار الإفتاء المصرية يوميًا العديد من المسائل التي يستفسر المسلمين عن الحكم الشرعي فيها، وكان آخر ما ورد الدار سؤال جاء فيه نصه: "ما عقوبة إفشاء الأسرار وسر المريض والصديق في العمل وغيره؟.

ويوضح الموجز في السطور التالية نص إجابة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، والذي أكد أن كتمان السر يدخل في باب الأمانة التي حث الشرع على حفظها.

الدكتور مجدي عاشور

مجدي عاشور: كتمان الأسرار من باب الأمانة

وقال الدكتور مجدي عاشور في نص إجابته: أن كتمان الأسرار من باب الأمانة، أما إفشاء الأسرار فهو خيانة الأمانة، لذلك لا يجوز إفشاء أسرار العمل.

وأضاف المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق: وكذلك لا يجوز إفشاء أسرار المريض، لأنها تدخل أيضًا في باب الأمانة.

وعن عقوبة إفشاء الأسرار في الشرعية الإسلامية قال الدكتور مجدي عاشور: إن عقوبة إفشاء الأسرار ليست محددة في الإسلام ، ولكن فاعلها ارتكب ذنبا يدور بين الصغيرة والكبيرة من الذنوب.

وبين الدكتور مجدي عاشور أن الأمانة ليست فقط في الأشياء العينية المادية، وإنما كذلك في الأشياء المعنوية والادبية.

وأوضح أن هناك حالة تصبح الجريمة فيها أشد جرمًا، وقال تكون عقوبة إفشاء الأسرار أشد جرما لو أكد الطرف الأول للطرف الثاني ألا يخرج هذا السر.

لماذا يطلق على شيوخ الإفتاء أمناء الفتوى؟

وتطرق الدكتور مجدي عاشور إلى جزء أعمق في مسألة الأمانة حيث أوضح أن أهل العلم والفتوى لا يجوز لهم إفشاء أسرار السائلين أو من بستفتوهم، قائلًا: لو أن أخد الشيوخ ورد سؤال من شخص يتعلق بسر شخصي له فلا يجوز له أن يفشي هذا السر أو يخرجه.

وتابع: لذلك قامت دار الإفتاء بإطلاق مصطلح أمناء الفتوى على شيوخها وذلك لأنه يعتبر أمينا على الفتوى وأسرار الناس.

وأكد أن كل عامل أو شخص امتهن وظيفة معينة فهو أمين في مكانه ولا يجوز له خيانة ما استؤمن عليه، فالطبيب أمين والمعلم أمين والمحامي وغيرهم من الأعمال التي قد تتعلق بإفشاء أسرار.

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