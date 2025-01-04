تشكيل مباراة عمان ضد البحرين في نهائي خليجي 26.. بالقوة الضاربة

أسدل الستار عن تشكيل مباراة عمان ضد البحرين الرسمي، في النهائي المرتقب بينهما ببطولة كأس الخليج العربي لعام 2024 (خليجي 26)، ونوضح لكم التفاصيل فيما يلي.

واختتم منتخب عمان الأول لكرة القدم، استعدادته لمواجهة غريمه البحرين، في نهائي كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

ومن المقرر أن تقام مباراة عمان ضد البحرين في نهائي خليجي 26، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025، على استاد جابر الأحمد في دولة الكويت.

ويطلق الحكم صافرة مباراة عمان ضد البحرين، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل مباراة عمان ضد البحرين في نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة لها.

تشكيل عمان ضد البحرين في نهائي خليجي 26

وجاء تشكيل عمان أمام البحرين كما يلي:-

حراسة المرمى: فايز الرشيدي.

الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي.

الوسط: أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الله فواز، حارب السعدي، ، عبد الرحمن المشيفري.

الهجوم: عصام الصبحي

بدلاء عمان ضد البحرين

ويجلس على مقاعد بدلاء عمان اليوم كل من: إبراهيم المخيني، إبراهيم الراجحي، ملهم السنيدي، غانم الحبشي، زاهر الأغيري، عاهد المشايخي، أحمد الكعبي، خالد البريكي، معتز عبد ربه، حسين الشحري، الفرج الكيومي، عبد السلام الشكيلي.

مباراة عمان ضد البحرين

تشكيل البحرين ضد عمان في نهائي خليجي 26

وجاء تشكيل الكراوتي دراجان تالاديتش، المدير الفني للمنتخب البحريني في هذا اللقاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إبراهيم خليل الله.

الدفاع: حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي.

الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، محمد مرهون، مهدي الحميدان

الهجوم: محمد الرميحي.

بدلاء البحرين أمام عمان

وضمت مقاعد بدلاء البحرين كل من، عمار أحمد، السيد عباس، إبراهيم الختال، عبد الوهاب المالود، إسماعيل عبد اللطيف، جاسم الشيخ، السيد مهدي، هزاع علي، محمد عادل، فينسينت إيمانويل، السيد الوداعي، حسين عبد الكريم.

القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد عمان في نهائي خليجي 26 هي:

الكأس القطرية

الكويت الرياضية

الرياضية العراقية

البحرين الرياضية

أبوظبي الرياضية

عمان الرياضية

دبي الرياضي

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