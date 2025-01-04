الدوري الإنجليزي| مانشستر سيتي يتقدم على وست هام بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، بتقدم الفريق السماوي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وجاء هدف التقدم لـ مانشستر سيتي، عن طريق فلاديمير سوفال بالخطأ في مرماه، خلال تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح الفريق السماوي، عن طريق سافينيو ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع وتسكن شبات وست هام يونايتد.

مانشستر سيتي يفتتح التسجيل في شباك وست هام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/SVnangMZeL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2025

وسجل هالاند، الهدف الثاني لـ فريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بتمريرة من سافينيو، لتصل إلى هالاند، الذي نجح في تسديد الكرة داخل شباك حارس مرمى وست هام.

ويتواجد مانشستر سيتي، في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، من 19 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات، وخسر 6 وتعادل فى 4، وأحرز لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 26.

بينما يقع وست هام يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، فاز في 6 مباريات والخسارة 8 والتعادل 5، وأحرز لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكهم 35.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ويست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس - أكانجي - أكي - جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا - كوفاسيتش - دي بروين.

خط الهجوم: سافينيو - فودين - هالاند.

تشكيل وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: كوفال - توديبو- كيلمان - وان-بيساكا.

خط الوسط: ألفاريز - سوتشيك - باكيتا.

خط الهجوم: قدوس - فولكروغ - سامرفيل.

وتقابل مانشستر سيتي، مع وست هام يونايتد، خلال 115 مباراة، كان التفوق الأكبر من نصيب الفريق السماوي خلال الفوز في 61 مواجهة، مقابل الخسارة 35 مباراة والتعادل في 19 مرة، وسجل لاعبوه 208 هدف وتلقت شباكهم 153 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي ووست هان يونايتد، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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