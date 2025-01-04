البنك الأهلي والإسماعيلي يتأهلان لدور الـ16 من كأس مصر

انتهت مباراتي البنك الأهلي أمام بترول أسيوط، والإسماعيلي أمام طنطا، في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2024 -2025، والتي تقام بنظام خروج المغلوب. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

مباراة البنك الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس مصر

نجح البنك الأهلي، في تحقيق الفوز على بترول أسيوط، والتأهل إلى دور الـ 16 من كأس مصر، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ32.

وفاز البنك الأهلي بهدف نظيف، والذي سجل في الدقيقة 80 من زمن المباراة من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، وذلك عقب سقوط ياو أنور بعد دفعة من لاعب بترول أسيوط، وقام أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، بتسديد ركلة الجزاء بنجاح.

بهدف أسامة فيصل.. البنك الأهلي يفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف في #كأس_مصر 💥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/Negusejiml — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 4, 2025

مباراة الإسماعيلي أمام طنطا في كأس مصر

تأهل فريق الإسماعيلي، إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، بعدما فاز على نظيره طنطا، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات كأس مصر.

وجاء هدف فوز الإسماعيلي، بالدقيقة 27 من عمر المباراة، عن طريق على الملواني، بعد خطأ من محمد رضا مدافع طنطا الذي لم يتطع السيطرة على الكرة التي مرت ووصلت إلى على الملواني الذي هز الشباك معلنًا عن تقدم الدراويش.

هدية من محمد رضا🎁.. علي الملواني يستغل خطأ المدافع ويسجل الهدف الاول للإسماعيلي في شباك طنطا 💥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/fVLnpWBVh3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 4, 2025

نظام كأس مصر 2024 -2025

بداية من دور الـ32 من كأس مصر وصولًا إلى المباراة النهائية ستتضمن الوصول إلى الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح حال ظل التعادل قائمًا وذلك من أجل تحديد هوية الفريق المتأهل.

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، قد قررت عدم مشاركة الأهلي في بطولة كأس مصر للموسم الجاري، بعد إنسحابه في الموسم الماضي، حيث كان الأهلي قد اعتذر عن المشاركة في مباراة دور الـ16، أمام فاركو ليعتبر المارد الأحمر منسحبًا و تطبيق اللائحة عليه وهي حرمانه من المشاركة في نسخة كأس مصر للموسم الحالي.

تنص اللائحة في حالة الانسحاب من مسابقة كأس مصر هي اعتبار الفريق المنافس فائزًا بنتيجة 2-0، مع توقيع غرامة ثابتة قدرها مليون جنيه، مع حرمانه من المشاركة بالبطولة في الموسم المقبل.

مواعيد مباريات دور الـ32 المتبقية من بطولة كأس مصر 2025

الأحد 5 يناير 2025

غزل المحلة - سبورتنج أو الحمام - (استاد غزل المحلة).

مودرن سبورت - المصرية للاتصالات أو الشمس - (استاد القاهرة).

الأربعاء 8 يناير 2025

بيراميدز - المنصورة (ملعب الإسكندرية) - الساعة 2:30 مساءً.

المصري - وادي دجلة (استاد السويس ) - الساعة 2:30 مساءً.

الخميس 9 يناير 2025

الزمالك - بلدية المحلة أو أبو قير للأسمدة (استاد القاهرة) - الساعة 2:30 مساءً.

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