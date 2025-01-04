التفاصيل الكاملة لأزمة أكرم توفيق مع النادي الأهلي.. وحقيقة توقيعه لنادِ خليجي

يقترب أكرم توفيق نجم وسط الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي من حسم مستقبله مع القلعة الحمراء، الذي يعتبره أولوية لاستمرار ارتداء قميصه.

ينتهي عقد أكرم توفيق بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أكرم توفيق يقترب من البقاء في النادي الأهلي



وعلم " الموجز" أن أكرم توفيق يرغب في الحصول على راتب الفئة الأولى عند تجديد عقده، خاصة أنه لم يتم تعديل أو تجديد عقده خلال الـ 5 مواسم الماضية.

يتراوح راتب أكرم توقيق بين 4 ملايين و7 ملايين جنيه منذ عودته لصفوف فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

أكرم توفيق

وأشارت مصادر مقربة من اللاعب أكرم توفيق أنه لم يُجرِ أي مفاوضات مع الزمالك أو بيراميدز، لكنه لا يزال في محادثات مع الشمال القطري دون توقيع أي عقود.

من المقرر أن يجتمع أكرم توفيق مع مسؤولي الأهلي بعد عودته من الجزائر لمناقشة العرض المالي، حيث يضع الأولوية للاستمرار مع النادي.

خلال هذا الموسم، شارك أكرم توفيق في 14 مباراة وسجل هدفاً واحداً، ومنذ انضمامه للأهلي، لعب 126 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7.

كما أصبح لاعباً دولياً، حيث خاض 10 مباريات دولية وسجل هدفاً واحداً في شباك أنجولا بتصفيات أمم إفريقيا.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة

ويستضيف فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي نظيره نادي سموحة على ملعب " القاهرة الدولي" ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستبدأ صافرة لقاء النادي الأهلي أمام سموحة يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير الجاري في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي ضد سموحة



1- الزمالك - 14 نقطة.

2- بيراميدز - 14 نقطة.

3- الأهلي -12 نقطة.

4- المصري - 12 نقطة.

5- سيراميكا كليوباترا - 12 نقطة.

6- زد - 10 نقاط.

7- فاركو - 10 نقاط.

8- الإسماعيلي – 9 نقاط.

9-بتروجيت - 9 نقاط.



10- الاتحاد السكندري- 9 نقاط.

11- غزل المحلة - 8 نقاط.

12- البنك الأهلي- 8 نقاط.

13- طلائع الجيش- 8 نقاط.

14- حرس الحدود - 6 نقاط.

15- إنبي - 6 نقاط.



16- الجونة - 6 نقاط.

17- سموحة - 5 نقاط.

18- مودرن سبورت - 4 نقاط.

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