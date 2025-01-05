حلى ولا أروع.. طريقة عمل الكسكسي الأصلي من بلاد المغرب العربي الشقيق

يفضل الكثير من العرب والمصريين الكسكسي بكل أنواعه وطرق تحضيره المختلفة وخاصة الحلو منه لأنه هو المنتشر والمتعارف عليه في مصر، لذلك قرر موقعنا الموجز أن يقدم لكم في هذا التقرير طرق فريدة ومختلفة لإعداد الكسكسي الحلو على الطرق المغربية والتونسية سريعة التحضير والسهلة والشهية.

طريقة عمل الكسكسي اللذيذ

طريقة عمل الكسكسي الحلو المغربي المميز والشهي

مكونات الوصفة:

3 أكواب سميط خشن

3 أكواب ذرة ملح

ثلاثة أرباع فنجان ماء بارد

ربع فنجان بلح

نصف فنجان كبير سمن

مكونات الحشو:

نصف فنجان فستق مقشر مفري

نصف فنجان لوز مقشر مفري

نصف فنجان زبيب نباتي

نصف فنجان سكر ناعم

ملعقة كبيرة بشر برتقال

ملعقة شاي قرفة ناعمة

2 ملعقة ماء زهر

مكونات التزيين:

ملعقتان كبيرتان لوز مقشر صحيح

2 ملعقة فستق صحيح

2 ملعقة زبيب

كسكسي بلاد المغرب العربي الشقيق

خطوات تحضير الكسكسي المغربي من الألف للياء:

1- في البداية ينخل دقيق السميط بالمنخل السلك، ويتم تنديته بالماء البارد، وتحضر حلة واسعة مرتفعة الحافة ويُملأ بعدها نصفها بالماء البارد، ثم يتم وضع مصفاة نظيفة فوق الحلة، وتُلحم جيداً بقطعة قماش مغطاة بقطعة من العجين.

2- وبعدها ترفع الحلة فوق النار حتى يغلي الماء، ثم يوضع السميط المندي في شاشة وتوضح على المصفاة وتطوى أطرافها عليه من أجل تغطيته، ثم تغطى المصفاة وتطوى أطرافها عليه جيداً لتغطيته، ثم تغطى المصفاة بغطاء حلة ويترك على النار مدة 45 دقيقة.

3- وبعد ذلك ترفع الشاشة من المصفاة ويفرد الكسكسي في وعاء وتقلب بخفة بمقصوصة، وذلك لفصل الذرات بعضها عن بعض، ويترك حتى تهدأ حرارته نوعا ما.

4- ثم يرش بمقدار ثلث كوب من الماء البارد وتفكك الذرات بخفة اليد، ويضاف عليها البلح المفروم إليه، ويعاد الكسكسي بالبلح إلى الشاشة ثانياً في مصفاة ويتم تغطيته ويطهى ثانياً لمدة 50 دقيقة، ثم يرفع من الشاشة ويوضع بعدها في وعاء ويضاف إليه السمن ويقلب جيداً بمقصوصة بخفة.

5- والآن تُخلط كافة المكسرات والسكر وماء الزهر وبشر البرتقال والقرفة والزبيب ويضاف الكسكسي ويخلط بخفة جيدًا.

6- ويُغرف في هذه الخطوة في صحن على هيئة هرم ويجمل بالمكسرات الصحيحة والزبيب، ويقدم معه سكر ناعم في صحن على حدة.

ثانياً طريقة أخرى لعمل الكسكسي الحلو اللذيذ

مكونات الوصفة:

½2 كوب كسكس.

⅓2 كوب ماء.

½ كوب سكر.

½ كوب لوز مُحمّص مفروم خشنًا.

⅓ كوب توت بري مجفف.

⅓ كوب مشمش مجفف مفروم.

⅓ كوب كرز مجفف مفروم.

¼ كوب زيت زيتون.

خطوات تحضير الكسكسي الحلو الفريد والرائع المذاق:

-أولا أحضر قدر متوسط الحجم.

-ثم أضف الماء والسكر والتوت والمشمش والكرز.

-وبعدها اخلطهم جميعًا، واغلِهم على النار بدرجة حرارة متوسطة.

-وبعد ذلك قلًبهم باستمرار حتى يذوب السكر تمامًا لمدّة دقيقتين.

-والآن أضف الكسكس، وقلبه قليلًا.

-وفي هذه الخطوة ارفع القدر عن النار، حتى يمتص الكسكس كامل السائل، ويحتاج من 5 - 7 دقائق.

-وقوم بتقلّيب الكسكس بالشوكة لتفتيت أي كتل إن وجدت.

-وأضف اللوز، وقلبه مع المكونات.

-وقم بنقل خليط الكسكس إلى صينيّة كبيرة مناسبة للخبز.

-وافرد الخليط جيدًا حتى يبرد تمامًا، يحتاج حوالي 10 دقائق.

-وانقل خليط الكسكسي الحلو إلى وعاء محكم الإغلاق.

-وبعد ذلك ضعه في الثلاجة ليبرد.

-وبعدها اسكب الكسكسي في أطباق للتقديم.

-وبعد ذلك رش الأطباق من الأعلى بزيت الزيتون بالتساوي ليصبح قوامها رطبًا.

-وأخيراً قدّم الكسكسي الحلو باردًا وبالصحة والعافية.

طريقة عمل الكسكسي الحلو الشهي

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