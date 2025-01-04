تشيلسي وكريستال بالاس يتقاسمان النقاط في لقاء مثير بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي، نتيجة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

سجل تشيلسي الهدف الأول، عن طريق اللاعب الدولي الإنجليزي كول بالمر في الدقيقة 14 بعد تمريرة من مواطنه جادون سانشو.

كول بالمير يفتتح التسجيل لتشلسي في شباك كريستال بالاس#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/ZNBuWl7NQF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2025

وخلال الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، تمكن كريستال بالاس، في تسجيل هدف التعادل، عند الدقيقة 82، بواسطة النجم الفرنسي ماتيتا بعد تلقيه تمريرة من الجناح الإنجليزي الطائر إيزي.

وكان أخر فوز لتشيلسي في الدوري الإنجليزي، في 15 ديسمبر الماضي، عندما تجاوز ضيفه برينتفورد بهدفين لهدف، حيث تعرض بعدها لتعادلين أمام إيفرتون وكريستال بالاس بالإضافة لخسارتين أمام فولهام وإبسويتش تاون، ليفرط في إمكانية مواصلة منافسة ليفربول على اللقب.

تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو - جوش أتشيمبونج - ليفي كولويل - مارك كوكوريا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو.

خط الوسط الهجوم: بيدرو نيتو - كول بالمر - جادون سانشو.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلي وكريستال بالاس كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 18 - الأهداف: 45 - النقاط: 45) أرسنال - (المباريات: 19 - الأهداف: 38 - النقاط: 39) نوتنجهام فورست - (المباريات: 19 - الأهداف: 26 - النقاط: 37) تشيلسي - (المباريات: 20 - الأهداف: 39 - النقاط: 36) نيوكاسل - (المباريات: 20 - الأهداف: 34 - النقاط: 35) مانشستر سيتي - (المباريات: 20 - الأهداف: 36 - النقاط: 34) بورنموث - (المباريات: 20 - الأهداف: 30 - النقاط: 33) أستون فيلا - (المباريات: 20 - الأهداف: 30 - النقاط: 32) فولهام - (المباريات: 19 - الأهداف: 28 - النقاط: 29) برينتفورد - (المباريات: 20 - الأهداف: 38 - النقاط: 27) برايتون - (المباريات: 19 - الأهداف: 29 - النقاط: 27) توتنهام - (المباريات: 20 - الأهداف: 42 - النقاط: 24) وست هام يونايتد - (المباريات: 20 - الأهداف: 24 - النقاط: 23) مانشستر يونايتد - (المباريات: 19 - الأهداف: 21 - النقاط: 22) كريستال بالاس - (المباريات: 20 - الأهداف: 21 - النقاط: 21) إيفرتون - (المباريات: 19 - الأهداف: 15 - النقاط: 17) وولفرهامبتون - (المباريات: 19 - الأهداف: 31 - النقاط: 16) إيبسويتش تاون - (المباريات: 19 - الأهداف: 18 - النقاط: 15) ليستر سيتي - (المباريات: 20 - الأهداف: 23 - النقاط: 14) ساوثهامبتون - (المباريات: 20 - الأهداف: 12 - النقاط: 6)

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