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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، المرتقبة بينهما في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، استعدادته جيدًا لخوض اللقاء الناري الذي ينتظره أمام غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ليفربول، ضمن مباريات الجولة 20 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وتقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، على ملعب آنفيلد (معقل الريدز).

ومن المقرر أن تنطلق صافرة هذه القمة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، وعند الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

ويخوض الريدز هذا اللقاء، باحثًا عن الفوز، حتى يعزز صداته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يسعى الشياطين الحمر أيضًا إلى خطف الثلاث نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتذاع أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

 ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كالآتي:

 تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات 

  • التردد 11566. 
  • الاستقطاب- عمودي. 
  • معدل الترميز 27500.
  •  معامل تصحيح الخطأ 2/3. 

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

  •  تردد القناة 11054. 
  • الاستقطاب- أفقي.
  •  الترميز 27500.

مركز لفيربول ومانشستر يونايتد في ترتيب الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر، أن فريق ليفربول بقيادة مدربه أرني سلوت يحتل صدراة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، جمعهم من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وتلقي هزيمة وحيدة.

بينما يقع فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد انتصاره في 6 مباريات، وتعادله في 4 جولات، وهزيمته في 9 مواجهات.

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