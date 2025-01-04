مانشستر سيتي يسقط وست هام برباعية قوية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر سيتي، نظيره وست هام يونايتد، برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

افتتح فلاديمير سوفال، لاعب وست هام، أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، بالخطأ في مرماه، خلال تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح الفريق السماوي، عن طريق سافينيو ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع وتسكن شبات وست هام يونايتد.

مانشستر سيتي يفتتح التسجيل في شباك وست هام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/SVnangMZeL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2025

وسجل هالاند، الهدف الثاني لـ فريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بتمريرة من سافينيو، لتصل إلى هالاند، الذي نجح في تسديد الكرة داخل شباك حارس مرمى وست هام.

ونجح هالاند، في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لـ مانشستر سيتي، في الدقيقة 55، خلال تمريرة سافينيو إلى هالاند الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وخلال دقائق، أحرز فيل فودين، الهدف الرابع للفريق السماوي، بتمريرة من دي بروين إلى فودين الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة داخل مرمى وست هام.

فيليب فودين يضيف الهدف الرابع لمانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/X7JlsFOAvb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2025

وتمكن نيكلاس فولكروج، من تقليص الفارق لصالح وست هام يونايتد، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، لتنتهي المواجهة بنتيجة 4-1.

وبتلك النتيجة، يحتل مانشستر سيتي، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، من 20 مباراة، حقق الفوز في 10 مواجهات، وخسر 6 وتعادل فى 4، وأحرز لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 26.

بينما يقع وست هام يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، فاز في 6 مباريات والخسارة 9 والتعادل 5، وأحرز لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكهم 35.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ويست هام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانسيتر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس - أكانجي - أكي - جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا - كوفاسيتش - دي بروين.

خط الهجوم: سافينيو - فودين - هالاند.

تشكيل وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي في البريميرليج

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: كوفال - توديبو- كيلمان - وان-بيساكا.

خط الوسط: ألفاريز - سوتشيك - باكيتا.

خط الهجوم: قدوس - فولكروغ - سامرفيل.

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