نهائي خليجي 26.. عمان يتقدم على البحرين في الشوط الأول

نهائي خليجي 26.. نجح منتخب عمان الأول لكرة القدم، في أن يتقدم على نظيره البحرين، خلال الشوط الأول من عمر المباراة الحاسمة التي تجمعهما في نهائي كأس الخليج العربي.

اصطدم منتخب عمان مع نظيره البحرين، في نهائي كأس الخليج العربي بنسخة 2024، التي يستضيفها دولة الكويت.

وأقيمت مباراة عمان ضد البحرين في نهائي خليجي 26، مساء اليوم السبت 4 يناير الجاري، على استاد جابر الأحمد، والتي شهدت على شوط أول مثير.

أهداف مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

بدأ المباراة بانطلاقة قوية من جانب المنتخبين، حيث يسعى كل منهم إلى الفوز والتتويج باللقب الخليجي الأغلى، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

مرت أول 15 دقيقة من عمر هذا اللقاء، بالتعادل السلبي، حتى نجح المنتخب العماني في قص شريط الأهداف في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه عبد الرحمن المشيفري.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأحمر العماني على البحريني بنتيجة 1-0.

أهداف مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

تشكيل عمان ضد البحرين في نهائي خليجي 26

وجاء تشكيل عمان أمام البحرين كما يلي:-

حراسة المرمى: فايز الرشيدي.

الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي.

الوسط: أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الله فواز، حارب السعدي، ، عبد الرحمن المشيفري.

الهجوم: عصام الصبحي

ويجلس على مقاعد بدلاء عمان اليوم كل من: إبراهيم المخيني، إبراهيم الراجحي، ملهم السنيدي، غانم الحبشي، زاهر الأغيري، عاهد المشايخي، أحمد الكعبي، خالد البريكي، معتز عبد ربه، حسين الشحري، الفرج الكيومي، عبد السلام الشكيلي.

تشكيل البحرين ضد عمان في نهائي خليجي 26

حراسة المرمى: إبراهيم خليل الله.

الدفاع: حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي.

الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، محمد مرهون، مهدي الحميدان

خط الهجوم: محمد الرميحي.

وضمت مقاعد بدلاء البحرين كل من، عمار أحمد، السيد عباس، إبراهيم الختال، عبد الوهاب المالود، إسماعيل عبد اللطيف، جاسم الشيخ، السيد مهدي، هزاع علي، محمد عادل، فينسينت إيمانويل، السيد الوداعي، حسين عبد الكريم.

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