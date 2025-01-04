دعاء أول يوم رمضان 2025.. شهر استجابة الدعوات والرحمات

دعاء أول يوم رمضان 2025، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصص لأيام رمضان دعاء محدد، إلا ما ورد عنه في السنة النبوية من أدعية مثل دعاء ليلة القدر، أو دعاء رؤيا الهلال، أو دعاء الصائم عند إفطاره.



ويستعرض الموجز في السطور التالية ما ورد من أدعية عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان واستقبال هلاله.



كما يجيب الموجز عن دعاء أول يوم رمضان 2025 التي كان يدعوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر الفضيل؟

الدعاء الأول.. دعاء رؤيا الهلال

دعاء أول يوم رمضان 2025، فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا رأى الهلال، قال: (اللهم أهِلَّه علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله) رواه أحمد والترمذي.

الدعاء الثاني.. دعاءه صلى الله عليه وسلم بعد الإفطار وهو: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي.

دعاء ليلة القدر

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! أرأيتَ إن علمتُ أي ليلةٍ ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال قولي: (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعفُ عني) رواه الترمذي.

هذه الأدعية هي التي ذكرت ونقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ويستحب للمسلم أن يتبع سنته، ويجوز كذلك أن يدعو الله بما يشاء وأن يكثر من الدعاء خلال شهر رمضان لما في هذا الشهر من نفحات وبركات، أما تخصيص دعاء معين لكل يوم لم يرد في سنته.

وجدير بالذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن دعاء الصائم مستجاب كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد".

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