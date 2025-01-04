تعرف على موعد شهر رمضان 2025.. وأدعية مستجابة لاستقباله

موعد شهر رمضان 2025.. يتميز بفضائله العظيمة وأثره الكبير على المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعد هذا الشهر فرصة للتقرب إلى الله، من خلال الصوم والصلاة والعبادات الأخرى.

ولهذا يبحث الكثيرون عن موعد شهر رمضان 2025، من أجل زيادة في التعبد والتفكر الروحي، إلى جانب الاهتمام بمساعدة الفقراء والمحتاجين.

ومع اقتراب الشهر الفضيل، يترقب المسلمون حول العالم موعد شهر رمضان 2025، الذي يتحدد بناءً على رؤية هلال الشهر، مما يختلف من دولة إلى أخرى.

موعد شهر رمضان 2025

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة عن موعد شهر رمضان 2025 .

موعد شهر رمضان حسب المتوقع

ووفقًا لما ستعلنه دار الإفتاء المصرية فإن من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت 1 مارس 2025 وفقًا للحسابات الفلكية.

ومن المتوقع أن يستمر شهر رمضان 2025 لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك حسب رؤية الهلال في بداية الشهر، التي قد تختلف من دولة إلى أخرى.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان

ويترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم موعد شهر رمضان 2025، الذي يعتبر خطوة هامة لتحديد بداية الشهر الفضيل.

و تقوم دار الإفتاء المصرية بمصر باستطلاع هلال شهر رمضان لعام 2025 يوم 29 شعبان 1446هـ، والذي يوافق يوم الجمعة 28 فبراير 2025 ، وسيتم تأكيد بداية شهر رمضان بناءً على رؤية الهلال، وفي حال ثبتت رؤيته، سيكون السبت 1 مارس 2025 هو أول أيام الشهر الفضيل.

هذا الاستطلاع يتم باستخدام المراصد الفلكية والوسائل الحديثة، لكن الرؤية الشرعية للهلال تبقى هي الأساس في تحديد بداية الشهر في معظم الدول العربية والإسلامية.

بعض الأدعية الجميلة التي يستحب ترديدها عند استقبال هذا الشهر الكريم:

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم اجعل هذا الشهر الكريم خاليًا من الزلات واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا ونجنا من الفتن والآفات بعزتك يا من تكون نصيرًا للمسلمين.

اللهم قونا على أداء فريضة الصيام وإقامة الصلاة والقيام بأعمال الخير، وتقبل منا يا رحيم، ووفقنا لنكون من المقبولين الصائمين التائبين.

اللهم أصلح لنا أوضاعنا في هذا الشهر العظيم، واجعل الجنة ملاذنا ومقرنا، ويارب اجعل باب الريان مدخلنا إلى جنتك إنك على كل شيء قدير.

هذه الأدعية تمثل معاني التسامح والتوبة والتضرع لله تعالى، وتساعد المسلم على استقبال شهر رمضان بقلب طاهر ونية صادقة.

اقرأ أيضا :

هل يشارك محمد هنيدي في مسلسلات رمضان 2025؟.. تفاصيل

مسلسلات رمضان 2025 الخليجية.. دراما وقصص متنوعة وتنافس قوي