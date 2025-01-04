المتميز للصف السادس الابتدائي pdf عربي 2025.. الحق ذاكر كويس

المتميز للصف السادس الابتدائي pdf عربي 2025.. بالتزامن مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي، وبدء الطلاب واولياء أمورهم في البحث عن بعض النماذج التي من الممكن أن تكسبهم مراجعة جيدة واتقان لما قاما بمذاكرته خلال الفصل لدراسي لتقوية إجاباتهم.

وفي هذا الصد، ارتفعت عمليات البحث حول معرفة المتميز للصف السادس الابتدائي pdf عربي 2025، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز ننقل لكم التفاصيل.

المتميز للصف السادس الابتدائي pdf عربي 2025

وجاءت العديد من الأسئلة المتنوعة في مراجعة المتميز للصف السادس الابتدائي pdf عربي 2025، والتي يمكنك التعرف عليها من البحث عبر محرك جوجل ستجدها متوفرة للتحميل.

و خلال السطور التالية، نستعرض نقام من مراجعة المتميز للصف السادس الابتدائي pdf عربي 2025 لتقوية واتمام على كل ما تم اقتنائة ومذاكرته خلال الفصل الدراسي الأول 2025، والذي جاء كالتالي :



بنك أسئلة المتميز عربي للصف السادس الابتدائي ترم أول 2025

جاءت الأسئلة التي وردت بالمراجعة على النحو التالي:

اختر الصواب مما بين القوسين:

مرادف التفاؤل توقع .............. (الخير – الشر- السيء – الهلاك)

أكمل ما يأتي:

خلق الله الإنسان، وقدر له أرزاقه قبل ...............

التفاؤل هو الضوء الذي يضيء لنا طريقنا في ...............

معنى تتحلى .............. (ترحل – تسافر – تتصف – تنسى)

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية:

التفاؤل بداية الفشل، والتشاؤم طؤيق النجاح ( )

الثقة بالله وبالنفس تؤدي إلى طريق النجاح ( )

ماذا يجب علينا كي نحقق النجاح؟

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية:

الطموح صفة الفاشلين الذين لا يسعون بجد ( )

الناجحون حصلوا على النجاح دون تعب وجد ( )

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

النجاح ابن ............. (الحقد – الصبر – الجزع- الكسل )

................... هو ذلك الدافع الذي يحرك الإنسان ويدفعه نحو حلمه (الاستسلام – الخطأ – التشاؤم – الطموح)

ضع علامة صح أو خطأ امام العبارات التالية:

الأمل عند الإنسان متجدد دائمًا ( )

الآمال المتتابعة تؤدي إلى الفشل ( )

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