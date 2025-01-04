تفاصيل رفع بدل المراقبة للمعلمين في امتحانات الشهادة الإعدادية

بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية .. من الكلمات البحثية التي شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المعلمين الذين يرغبون في المشاركة بامتحانات منتصف العام.

وفيما يلي سنكشف لكم من خلال موقعنا الموجز قرارات الوزارة بشأن رفع قيمة بدل مراقبة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

حقيقة رفع قيمة بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي هذا الصدد، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برفع قيمة بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيها لـ130 جنيها لليوم الواحد، وذلك خلال عقده لقاءً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025 على مستوى الجمهورية في حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية.

ضرورة انضباط منظومة الامتحانات

وشدد محمد عبد اللطيف، على ضرورة العمل على انضباط منظومة الامتحانات على أكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخول أي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وستبدء امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر وفقا لجدول كل مديرية.



تعليمات التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأصدرت وزارة التربية والتعليم 15 تنبيهًا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 وهي كالتالي:

1- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

2- تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول.

3-الابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية.

4- تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

5- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

6- يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير.

7- التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

8- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة.

9- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها.

10-إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية

11- الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

12- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

13- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية مديري المديريات التعليمية.5- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية مديري المديريات التعليمية.

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