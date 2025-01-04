جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. ابتداءًا من 14 يونيو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. من الكلمات البحثية التي تشغل محركات البحث المختلفة باستمرار، بالتزامن مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي 2025، حيث أصبح طلاب الثانوية العامة ببحثون عن جدول امتحانات لثانوية العامة، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز موعد وجدول امتحانات الشهادة الثانوية 2025.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات العام الدراسي الحالي، حيث ستبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025

جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2025

ولم تعلن الوزارة عن اى جداول للصف الثالث الثانوي “الشهادة الثانوية ” حتى الآن، وقور الاعلان عنها سيعرضها لكم الموجز.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الاعتماد على الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جدول الامتحانات، إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية.

وأكدت الوزارة أن أي معلومات غير معتمدة من قبلها لن تكون دقيقة ويجب تجاهلها حرصًا على المصداقية والشفافية.

استمارة الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتعين على الطلاب الراغبين في التقدم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2025 تسجيل بياناتهم عبر استمارة الثانوية العامة، التي ستتاح على الموقع الرسمي للوزارة خلال شهر يناير الجاري .

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستكون أساسية للطلاب الذين يرغبون في المشاركة في الامتحانات، مما يستوجب على الجميع متابعة الإعلان الرسمي لإتمام عملية التسجيل في الوقت المحدد.

كما ستتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقدم لامتحانات الثانوية العامة فقط للطلاب الذين سجلوا بياناتهم بالكامل في استمارة الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لتسجيل استمارة الثانوية العامة ويمكن الدخول عليه من هنـــــــــــــــا علمًا أن التسجيل سيفتح خلال شهر يناير القادم من عام 2025 لذلك لا يمكن التسجيل حاليًا أو تغيير البيانات.

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