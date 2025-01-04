ما حكم صلاة الكسوف والخسوف.. دار الإفتاء توضح طريقتهما

ما حكم صلاة الكسوف والخسوف، الكسوف والخسوف ظواهر فلكية تظهر قدرة الخالق جلا وعلا، وقد ورد في السنة النبوية المشرفة أنه صلى الله وعليه وسلم قد سن على المسلمين إذا رأو هذه الظواهر أن يصلوا، فكيف تكون صلاة الكسوف والخسوف، وما ورد بشأنهما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

يستعرض الموجز ما أوضحته دار الإفتاء حول سؤال ما حكم صلاة الكسوف والخسوف مع إيضاح طريقة أدائهما.

الكسوف والخسوف

وقال الدار: صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويُسنّ الجماعة فيها؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا».

طريقة صلاة الكسوف والخسوف

ما حكم صلاة الكسوف والخسوف، وتابعت دار الإفتاء: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لهما أمرًا واحدًا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: "إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي"، ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس، ويُسَنّ فعلها جماعة وفرادى. ينظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 142، ط. دار إحياء التراث العربي).

وأوضحت دار الإفتاء طريقة أداء صلاة الكسوف أو الخسوف مشيرة إلى أنهما ركعتان.

وأضافت الدار: في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وأشارت إلى أنه أعلى الكمال في كيفيتها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

هل نصلي في صلاة الخسوف جهرًا أم سرًا؟

وأضافت الإفتاء: ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

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