علي معلول يثير قلق جماهير الأهلي برسالة غامضة وقرار صادم من كولر

أثار التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي، قلق جماهيره من جديد، برسالة غامضة نشرها مساء اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وعاد علي معلول حديثًا لتدريبات الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به الموسم الماضي، وأبعدته كثيرًا عن الملاعب، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

وكثرت التكهنات خلال الفترة الماضية، حول رحيل معلول عن النادي الأهلي، خاصة أنه لا يوجد أي بشائر لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

علي معلول يقلق جماهير الأهلي

ونشر معلول مساء اليوم، صورة له بقميص الأهلي، بجانب أية قرآنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وهي:"وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شرا لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون".

علي معلول

كولر يدرس استبعاد علي معلول من قائمة الأهلي في يناير

وفجرت التقارير مفاجأة صادمة، بأن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي يدرس استبعاد معلول من قائمة الفريق المقرر قيدها في يناير.

وجاء ذلك القرار بسبب رغبة النادي في أن يفرغ مكانًا في القائمة للاعب أجنبي آخر، خاصة أن النجم التونسي مازال يحتاج بعض من الوقت حتى يعود إلى المشاركة من جديد في المباريات.

ملامح قائمة الأهلي في يناير قبل الصفقات الجديدة والراحلين

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - أشرف داري - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد نيدفيد - عمر الساعي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد عبد الله - محمود عبد المنعم «كهربا» - وسام أبوعلي

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