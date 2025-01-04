بعد عصام صاصا وسعد الصغير.. عربي الصغير يدهس طفلا بسيارته فب إمبابة

أصيب طفلا صغيرا بكسور في مناطق متفرقة من جسده إثر دهسه من قبل الفنان الشعبي عربي الصغير، وتم نقل الطفل إلى المستشفى للعلاج.

تعرض طفل لحادث دهس

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا مفاده، تعرض طفل لحادث دهس، في حي إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى محل البلاغ برفقة سيارة الإسعاف.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل الحادث، ليتضح إصابة طفل بكسور وسججات متفرقة في الجسم، وذلك بسبب تعرضه لحادث دهس من قبل سيارة كان يقودها المطرب الشعبي عربي الصغير، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالحدث، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

عربي الصغير

حادث الإسماعيلية

وفي وقت سابق من اليوم وقع حادث سيارة ملاكي مع اخري نصف نقل، على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي أمام محطة وقود فنارة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، أسفر عن إصابة 21 شخصا، بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

الموجز تنقل لكم تفاصيل الحادث.

بلاغ بـ حادث الإسماعيلية

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا من إدارة تأمين الطرق، مفاده ورود بلاغ يؤكد وقوع حادث الإسماعيلية، حيث تصادمت سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، كانت تقل 21 عاما، بالقرب من قرية فنارة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.



انتقال سيارات الإسعاف لمقر حادث الإسماعيلية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لمقر حادث الإسماعيلية، مدعومة بسيارات الإسعاف لإسعاف المصابين، وأوناش المرور لإزالة آثار الحادث، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

إصابة 21 عامل في حادث الإسماعيلية

وأصيب 21 عاملا خلال الحادث بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

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