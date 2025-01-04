استئناف جلسات محاكمة طبيبة كفر الدوار في المحكمة التأديبية... غدا

طبيبة كفر الدوار .. تنظر غدا المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والشهيرة إعلاميا بـ طبيبة كفر الدوار، وذلك على خلفية نشرها لفيديوهات مثيرة للجدل، فضلا عن اتهامها بارتكاب مخالفات تعارض القانون، وتعارض قانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

الموجز توافيكم بتفاصيل الواقعة.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، أحالت سابقا طبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، برئاسة المستشار طارق شعيب رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، في أولى جلسات محاكمة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار والمعروفة إعلاميا بـ طبيبة السفاح أو طبيبة كفر الدوار في واقعة فيديو “السفاح” المتداول على مواقع التواصل، ونشرت عنه الموجز سابقا، إلى 5 يناير 2025.

طبيبة السفاح

قضايا تواجهها طبيبة كفر الدوار

وتواجه طبيبة كفر الدوار عدة تهم، منها إفشاء سرية المرضى، ومخالفة القسم، فضلا عن ادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانات مستشفى كفر الدوار، بالإضافة إلى تهمة إثارة البلبلة بما أذاعته علنية على مواع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حولها للمحاكمة التأديبية بعدما تم رصد موقع فيديو لها، تداوله عدد من منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيه الدكتورة وساه شعيب، والتي عرفت إعلاميا بـ "طبيبة السفاح".

مقطع فيديو

وكانت طبيبة كفر الدوار تحدثت في مقطع الفيديو المتداول لها عن عدد من الحالات، اللائي وقعت عليهن كشف النسا بصفتها الطبية، الأمر الذي ينتهك حقوق المرضى، القسم الطبي، فضلا عن أنه يخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية.

وكان الفيديو الخاص بـ طبيبة كفر الدوار قد أثار الكثير من البلبلة والجدل حوله، حيث تم بعدها إبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان على الفور، لتقرر الوحدة بتكوين فريق بحث سريعا لفحص الواقعة والتأكد منها.



إحالة طبيبة كفر الدوار للتحقيق

وتم التأكد من عمل طبيبة كفر الدوار بمستشفى كفر الدوار العام، ليتم إحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل، وتأمر النيابة بتكوين فريق من داخل مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة للتأكد من صحة الواقعة، فضلا عن معاينة مقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة.

وبناء على أمر النيابة العامة، تم البحث في الواقعة، والتحفظ على جميع السجلات للحالات الواردة لقسم النساء والتوليد بالمستشفى، فضلا عن سجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.

وأمرت النيابة العامة بتقديم الأوراق المهنية التي تخص طبيبة كفر الدوار، للتأكد من دراجاتها العملية التي تسمح لها بممارسة مهنة الطب، وأحقيتها في التعامل مع المرضى كطبيبة نساء وتوليد داخل المستشفيات.

اقرأ أيضا:

خنـ.قها حتى المـ.وت.. تطورات جديدة في قضية قاتـ.ـل جارته المسنة ببولاق الدكرور520

طلب جديد لمجلسي الوزراء والنواب للإفراج عن حمو بيكا.. إيه الحكاية؟