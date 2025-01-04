طلب جديد لمجلسي الوزراء والنواب للإفراج عن حمو بيكا.. إيه الحكاية؟

تطورت قضية المطرب الشعبي حمو بيكا، حيث قدم المحامي هاني سامح، محامي الدفاع الخاص بالمتهم، طلب إلى رئاسة مجلس النواب ولرئيس الوزراء حمل رقمي 169 و9239449، طالب فيهم بالإفراج عن موكله مطرب المهرجانات حمو بيكا، على خلفية تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

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دفاع حمو بيكا: حبسه مخالف للقانون

وحسبما أكد دفاع حمو بيكا، فإن حبس الأخير مخالف لمواد القانون، فضلا عن أنه يمثل اعتداءا صريحا على حرية الفن والغناء، وذلك حسب قانون المحكمة الدستورية، والتي شددت على كفالة حرية الإبداع الفني، مؤكدا أنها ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها إذا لم يفرق القانون بين نقابات المهن الموسيقية وغيرها، من النقابات المهنية في مجال العقوبات السالبة للحرية المقررة على جرم التداخل، والاشتغال بعمل محجوز لأعضاء النقابة العاملين دون غيرهم.

حمو بيكا

مبادئ المحكمة الدستورية

وتابع دفاع حمو بيكا، أن مبادئ المحكمة الدستورية تنص على امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري ، مشيرا إلى شرعت كفالة حرية الإبداع الفني أو الأدبي باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة، وحاضن قوى المجتمع الناعمة، فلا يخشى صاحب الإبداع الفني أو الأدبي من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبي أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني.

وأكد دفاع حمو بيكا، أن موكله صدر ضده العديد من الأحكام ، والتي تؤكد عدم دستورية نصوص الحبس حسبما نص قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، كما نصت مواد القانون رقم 35 لسنة 1978 المتمثلة في المادة 5 مكرر بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل من اشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى، ما لم يكن عضوًا عاملًا بالنقابة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية حكمت في الدعوى رقم 66 لسنة 31ق بعدم دستورية المادة السالفة، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

دفاع حمو بيكا يطلب الإفراج عنه

وشدد دفاع حمو بيكا، على ضرورة إلغاء المواد القانونية العقابية الواردة بقانون المهن الموسيقية لمخالفته للدستور والأحكام الدستورية، ولما تشكله من عبث، حيث وصفته المحكمة الدستورية بأنها جعلت نصوص كفالة حرية الإبداع الفني ليست إلا نصوصًا جوفاء مطالبا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو سرعة الإفراج عن الطرب الشعبي حمو بيكا لممارسته حق الإبداع الفني بالغناء.

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