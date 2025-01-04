تريند المعلمين.. حكاية نيفين معلمة أشعل الطلاب النـ.ار برأسها

تريند المعلمين.. أشعل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تريند جديد باسم تريند المعلمين، حيث يقدم فيه الطلاب هدية لمدرسهم ويأتون تباعا تقديرا منهم لحبهم وتقدريهم لهذا المدرس، الأمر الذي شاركه البعض بحب، وانتقده البعض الآخر بدعوى إرهاق أولياء الأمور.

الموجز تنقل لكم تفاصيل إشعال النـ.ار بمعلمة أثناء تريند المعلمين.

إشعال النار في معلمة

ومن قلب تريند المعلمين نشأ الحادث الذي أسفر عن حرق مدرسة تم إشعال النـ.ار بها، حيث تم تداول هذا الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم حرقها بعدما قدم لها طلابها الهدية وأثناء احتفالهم، أشعل أحد الطلاب النـ.ار “ثلج الأفراح” لتشتعل النيران برأسها.

محاسبة الطلاب على فعلتهم

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية محمد رمضان، أكد أن الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه المعلمة أثناء إشعال النـ.ار فيها أثناء تريند المعلمين، لم يكن بداخل المدرسة.

وجاء في الفيديو أن بعض الطلاب قاموا بتمثيل تريند المعلمين، وإعطاء إحدى المعلمات بالحلوى، حيث كان هدفهم إدخال السرور لقلب معلمتهم، وإظهار امتنانهم لما بذلته من جهد تجا طلابها، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بعدما رش أحد الطلاب ثلج الأفراح على رأسها وفي الجو، ومن ثم أشعل آخر لنار في هذا الثلج على سبيل المواح.

تريند المعلمين

إشعال النار في معلمة

وفي نفس السياق أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية محمد رمضان ، أن الواقعة تمت خارج المدرسة، مشيرا إلى تنبيهاته بسرعة التحقيق في الواقعة بالشئون القانونية بالمديرية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بعد ثبوت إعطائها الدروس الخصوصية.

انتشار تريند المعلمين

وكانت البداية عندما انتشر أحد الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي، لمعلمة بمدرسة القطاوية الثانوية بالشرقية، وتدعى نيفين، حينما ظهرت وهي تحمل الحلويات بين يديها، ليشر الطالب بعدها ثلج الأفراح على المدرسة، ليأتي أصوات الطلاب في الخلفية، "ولع ياعم"، ليمتثل الطالب لقول أًصحابه بالفعل وأشعل النـ.ار، لمتلأ الفصل بالصراخ بعدها.

حاول الطلاب إطفاء النيران اليتي اشتعلت بمعلمتهم، ليتلقوا بعدها انتقادات كثيرة على فعلتهم، ويتم المطالبة يمحاسبتهم حتى لا تمر فعلتهم مرور الكرام.

تباين ردود الأفعال

وانتشر في مصر في الفترة الاخيرة ما يسمى بـ تريند المعلمين، والذي قوبل بالكثير من الامتنان والحب من المعلمين، فيما تباينت ردود أفعال الناس تجاه تريند المعلمين.

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