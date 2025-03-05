مشاهدة ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش ، المقررة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز ، للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

مشاهدة ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش

تنطلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء، 5 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز ، للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة لتعزيز فرصه في المنافسة علي لقب بطولة الدوري المصري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة ويحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

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بث مباشر ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

الأهلي ضد طلائع الجيش

مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

الان ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز ، للموسم الجاري 2024-2025، والمقررإقامتها مساء اليوم الأربعاء 5 مارس الجاري عبر شاشة قناة ON SPORT 1.

تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش

شاهد ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش

شاهد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق الأهلي ضد طلائع الجيش الأسماء الأتية..

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أشرف داري - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- أحمد رضا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - وسام أبوعلي - جراديشار.

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