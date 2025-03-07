مواعيد عرض وإعادة مسلسل النُص في رمضان 2025 .. تفاصيل

يستمر مسلسل النُص في تحقيق نجاح لافت ضمن السباق الرمضاني، حيث استطاع منذ حلقاته الأولى أن يجذب الجمهور بأسلوبه الفريد الذي يجمع بين الدراما والتشويق والكوميديا.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

أحداث المسلسل وقصته

تدور أحداث العمل في حقبة الثلاثينيات، مستندًا إلى وقائع تاريخية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، ما يضفي عليه طابعًا فريدًا يمزج بين الأحداث الحقيقية واللمسات الدرامية المشوقة.

يجسد النجم أحمد أمين دور عبد العزيز النُّص، وهو نشال قرر التوبة وترك عالم الجريمة بحثًا عن حياة مستقرة، لكنه يجد نفسه متورطًا في صراعات سياسية وأحداث غامضة تجبره على استخدام مهاراته السابقة، ليس لمصلحته الشخصية، بل ليصبح بطلًا شعبيًا تتناقل الأجيال سيرته.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "النُص"

حرصت شبكة قنوات ON على تقديم المسلسل في مواعيد تناسب مختلف الفئات، مع توفير عدة إعادات، وجاءت المواعيد كالتالي:على قناة ON:

العرض الأول: 7:15 مساءً بعد الإفطار مباشرة.

الإعادة الأولى: 2:45 صباحًا لمحبي السهرات الرمضانية.

الإعادة الثانية: 1

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