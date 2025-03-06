التعادل 1-1 يحسم قمة مانشستر يونايتد و ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي

انتهت قمة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد بالتعادل 1-1 في الالمباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في لقاء العودة الذي يجمعهما يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 على ملعب "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر للصعود للدورالتالي من البطولة.

وقد تأهل مانشستر يونايتد إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعات برصيد 18 نقطة، بينما قدم ريال سوسيداد أداءً متميزًا بتغلبه على ميتيلاند الدنماركي بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب، ليتأهل بفارق 7-3 في مجموع المباراتين.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد ويضم كل من..

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليني يورو.

خط الوسط: دالوت، هويلاند، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، زيركزي، برونو فيرنانديز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام ريال سوسييداد

المباراة التي تجمع فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025.

مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

يمكنك متابعة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد

وقد اتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظامًا جديدًا لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2024-2025، حيث تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ 8 الأولى مباشرة إلى دور الـ 16 بالبطولة ، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

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