جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025 والقنوات الناقلة
تترقب جماهير كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025، والتي تشهد مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.
ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025، من مختلف البطولات، والتي تأتي أبرزها بطولة الدوري المصري والسعودي.
جدول مواعيد مباريات اليوم
ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة على النحو التالي:
الدوري الإيطالي
- (كالياري - جنوى) - ينيبول دوموس - الساعة 9:45 مساءً - قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري السعودي للمحترفين
- (الأهلي - الخليج) - استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة SSC Sport Extra 2.
- (الفيحاء - الهلال) - ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة SSC Sport Extra 1.
- (النصر - الشباب) - الأول بارك - الساعة 9:00 مساءً - قناة SSC Sport 1.
الدوري الألماني
- (بوروسيا مونشنجلادباخ - ماينز 05) - الساعة 9:30 مساءً - قناة beIN Sports 5.
الدوري الفرنسي
- (تولوز - موناكو) - الساعة 9:45 مساءً - قناة beIN Sports 2.
الدوري البرتغالي
- (إشتريلا أمادورا - جل فيسنتي) - الساعة 10:15 مساءً - قناة Sport TV البرتغالية.
كأس مصر
- (الزمالك - مودرن سبورت) - الساعة 9:30 مساءً - قناة ONTime Sports 1.
- (البنك الأهلي - المصري) - استاد السويس الجديد - الساعة 9:30 مساءً - قناة ONTime Sports 2.
دوري المحترفين المصري | كرة يد
- (الزمالك - هيليوبليس) - الساعة 9:00 مساءً - قناة ONTime Sports.
- (الأهلي - سموحة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة ONTime Sports.
- (البنك الأهلي - طلائع الجيش) - الساعة 9:00 مساءً.
- (سبورتنج - الزهور) - الساعة 9:00 مساءً.
الدوري الإنجليزي - الدرجة الأولى
- (نورويتش سيتي - أوكسفورد يونايتد) - كارو رود - الساعة 10:00 مساءً - قناة Sky Sports.
الدوري التركي
- (بودروم سبور - قاسم باشا) - بودروم - الساعة 7:30 مساءً - قناة beIN Sports تركيا.
الدوري الهولندي
- (أن آي سي بريدا - سبارتا روتردام) - رات فرليخ شتاديون - الساعة 9:00 مساءً - قناة ESPN هولندا.
الدوري البلجيكي
- (سينت ترويدن - جيرمينال بيرشوت) - الساعة 9:45 مساءً - قناة Eleven Sports بلجيكا.
الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى
- (اتحاد بسكرة - نجم مقرة) - الساعة 11:00 مساءً - القناة الجزائرية الرياضية.
- (وفاق سطيف - شبيبة الساورة) - الساعة 11:00 مساءً - القناة الجزائرية الرياضية.
- (اتحاد خنشلة - أولمبي الشلف) - الساعة 4:00 مساءً - القناة الجزائرية الرياضية.
دوري نجوم قطر
- (الريان - الخور) - استاد جاسم بن حمد - الساعة 8:30 مساءً - قناة الكأس 1.
- (الشحانية - السد) - استاد جاسم بن حمد - الساعة 8:30 مساءً - قناة الكأس 2.
- (أم صلال - الغرافة) - استاد بن جاسم الثاني (الغرافة) - الساعة 8:30 مساءً - قناة الكأس 3.
الدوري الأردني للمحترفين
- (الفيصلي - الوحدات) - الساعة 9:00 مساءً - قناة الأردن الرياضية.
- (مغير السرحان - الجزيرة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة الأردن الرياضية.
الدوري الموريتاني الممتاز
- (نواذيبو - كيهيدي) - شيخا ولد بيديا - الساعة 12:30 منتصف الليل.
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