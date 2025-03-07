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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات
جدول مواعيد مباريات اليوم

تترقب جماهير كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025، والتي تشهد مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025، من مختلف البطولات، والتي تأتي أبرزها بطولة الدوري المصري والسعودي.

جدول مواعيد مباريات اليوم 

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة على النحو التالي:

الدوري الإيطالي

  • (كالياري - جنوى) - ينيبول دوموس - الساعة 9:45 مساءً - قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي للمحترفين

  • (الأهلي - الخليج) - استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة SSC Sport Extra 2.
  • (الفيحاء - الهلال) - ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة SSC Sport Extra 1.
  • (النصر - الشباب) - الأول بارك - الساعة 9:00 مساءً - قناة SSC Sport 1.
الهلال السعودي 

الدوري الألماني

  • (بوروسيا مونشنجلادباخ - ماينز 05) - الساعة 9:30 مساءً - قناة beIN Sports 5.

الدوري الفرنسي

  • (تولوز - موناكو) - الساعة 9:45 مساءً - قناة beIN Sports 2.

الدوري البرتغالي

  • (إشتريلا أمادورا - جل فيسنتي) - الساعة 10:15 مساءً - قناة Sport TV البرتغالية.

كأس مصر

  • (الزمالك - مودرن سبورت) - الساعة 9:30 مساءً - قناة ONTime Sports 1.
  • (البنك الأهلي - المصري) - استاد السويس الجديد - الساعة 9:30 مساءً - قناة ONTime Sports 2.

دوري المحترفين المصري | كرة يد

  • (الزمالك - هيليوبليس) - الساعة 9:00 مساءً - قناة ONTime Sports.
  • (الأهلي - سموحة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة ONTime Sports.
  • (البنك الأهلي - طلائع الجيش) - الساعة 9:00 مساءً.
  • (سبورتنج - الزهور) - الساعة 9:00 مساءً.

الدوري الإنجليزي - الدرجة الأولى

  • (نورويتش سيتي - أوكسفورد يونايتد) - كارو رود - الساعة 10:00 مساءً - قناة Sky Sports.

الدوري التركي

  • (بودروم سبور - قاسم باشا) - بودروم - الساعة 7:30 مساءً - قناة beIN Sports تركيا.

الدوري الهولندي

  • (أن آي سي بريدا - سبارتا روتردام) - رات فرليخ شتاديون - الساعة 9:00 مساءً - قناة ESPN هولندا.

الدوري البلجيكي

  • (سينت ترويدن - جيرمينال بيرشوت) - الساعة 9:45 مساءً - قناة Eleven Sports بلجيكا.
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الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى

  • (اتحاد بسكرة - نجم مقرة) - الساعة 11:00 مساءً - القناة الجزائرية الرياضية.
  • (وفاق سطيف - شبيبة الساورة) - الساعة 11:00 مساءً - القناة الجزائرية الرياضية.
  • (اتحاد خنشلة - أولمبي الشلف) - الساعة 4:00 مساءً - القناة الجزائرية الرياضية.

دوري نجوم قطر

  • (الريان - الخور) - استاد جاسم بن حمد - الساعة 8:30 مساءً - قناة الكأس 1.
  • (الشحانية - السد) - استاد جاسم بن حمد - الساعة 8:30 مساءً - قناة الكأس 2.
  • (أم صلال - الغرافة) - استاد بن جاسم الثاني (الغرافة) - الساعة 8:30 مساءً - قناة الكأس 3.

الدوري الأردني للمحترفين

  • (الفيصلي - الوحدات) - الساعة 9:00 مساءً - قناة الأردن الرياضية.
  • (مغير السرحان - الجزيرة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة الأردن الرياضية.

الدوري الموريتاني الممتاز

  • (نواذيبو - كيهيدي) - شيخا ولد بيديا - الساعة 12:30 منتصف الليل. 

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