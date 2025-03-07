جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025 والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025، والتي تشهد مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 مارس 2025، من مختلف البطولات، والتي تأتي أبرزها بطولة الدوري المصري والسعودي.

جدول مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة على النحو التالي:

الدوري الإيطالي

(كالياري - جنوى) - ينيبول دوموس - الساعة 9:45 مساءً - قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي للمحترفين

(الأهلي - الخليج) - استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة SSC Sport Extra 2.

(الفيحاء - الهلال) - ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة SSC Sport Extra 1.

(النصر - الشباب) - الأول بارك - الساعة 9:00 مساءً - قناة SSC Sport 1.

الهلال السعودي

الدوري الألماني

(بوروسيا مونشنجلادباخ - ماينز 05) - الساعة 9:30 مساءً - قناة beIN Sports 5.

الدوري الفرنسي

(تولوز - موناكو) - الساعة 9:45 مساءً - قناة beIN Sports 2.

الدوري البرتغالي

(إشتريلا أمادورا - جل فيسنتي) - الساعة 10:15 مساءً - قناة Sport TV البرتغالية.

كأس مصر

(الزمالك - مودرن سبورت) - الساعة 9:30 مساءً - قناة ONTime Sports 1.

(البنك الأهلي - المصري) - استاد السويس الجديد - الساعة 9:30 مساءً - قناة ONTime Sports 2.

دوري المحترفين المصري | كرة يد

(الزمالك - هيليوبليس) - الساعة 9:00 مساءً - قناة ONTime Sports.

(الأهلي - سموحة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة ONTime Sports.

(البنك الأهلي - طلائع الجيش) - الساعة 9:00 مساءً.

(سبورتنج - الزهور) - الساعة 9:00 مساءً.

الدوري الإنجليزي - الدرجة الأولى

(نورويتش سيتي - أوكسفورد يونايتد) - كارو رود - الساعة 10:00 مساءً - قناة Sky Sports.

الدوري التركي

(بودروم سبور - قاسم باشا) - بودروم - الساعة 7:30 مساءً - قناة beIN Sports تركيا.

الدوري الهولندي

(أن آي سي بريدا - سبارتا روتردام) - رات فرليخ شتاديون - الساعة 9:00 مساءً - قناة ESPN هولندا.

الدوري البلجيكي

(سينت ترويدن - جيرمينال بيرشوت) - الساعة 9:45 مساءً - قناة Eleven Sports بلجيكا.

الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى

(اتحاد بسكرة - نجم مقرة) - الساعة 11:00 مساءً - القناة الجزائرية الرياضية.

(وفاق سطيف - شبيبة الساورة) - الساعة 11:00 مساءً - القناة الجزائرية الرياضية.

(اتحاد خنشلة - أولمبي الشلف) - الساعة 4:00 مساءً - القناة الجزائرية الرياضية.

دوري نجوم قطر

(الريان - الخور) - استاد جاسم بن حمد - الساعة 8:30 مساءً - قناة الكأس 1.

(الشحانية - السد) - استاد جاسم بن حمد - الساعة 8:30 مساءً - قناة الكأس 2.

(أم صلال - الغرافة) - استاد بن جاسم الثاني (الغرافة) - الساعة 8:30 مساءً - قناة الكأس 3.

الدوري الأردني للمحترفين

(الفيصلي - الوحدات) - الساعة 9:00 مساءً - قناة الأردن الرياضية.

(مغير السرحان - الجزيرة) - الساعة 9:00 مساءً - قناة الأردن الرياضية.

الدوري الموريتاني الممتاز

(نواذيبو - كيهيدي) - شيخا ولد بيديا - الساعة 12:30 منتصف الليل.

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