ننشر الرابط المباشر لتسجيل استمارة 1 سري استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لاستمارَة 1 سري استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة لعام 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن إطار التحضيرات المبكرة التي تقوم بها الوزارة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل سلس ومنظم في العام الدراسي 2024/2025.

في هذا التقرير، يعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل.

بدء التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

أرسلت الوزارة خطابًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية، بالإضافة إلى العاملين في دواوين المديريات والإدارات التعليمية.

ويهدف هذا التسجيل إلى ترشيح المعلمين والإداريين للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، بما في ذلك وظائف المراقبين والملاحظين وأعضاء فرق التطوير التكنولوجي وغيرهم من الأدوار المتعلقة بالامتحانات.

التسجيل يشمل جميع العاملين في المدارس والإدارات التعليمية

وفي إطار الاستعدادات، شددت الوزارة على ضرورة إبلاغ جميع المدارس والإدارات التعليمية بسرعة إشعار العاملين بإتاحة الموقع الإلكتروني للتسجيل.

وأكدت أن عملية التسجيل لا تقتصر فقط على العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية، بل تشمل أيضًا العاملين في دواوين المديريات والإدارات التعليمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تمثيل كافة الفئات اللازمة لتسيير امتحانات الثانوية العامة بكفاءة.

فئات الموظفين المستهدفة للتسجيل

تستهدف الوزارة من خلال هذا التسجيل كافة الفئات الوظيفية من المعلمين والإداريين الذين سيُكلفون بالعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة، مثل المراقبين، الملاحظين، وأعضاء فرق الدعم التكنولوجي.

هذا التحرك يهدف إلى ضمان توفير الكوادر اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل سليم وتحقيق أعلى مستوى من التنظيم والرقابة.

أهمية التسجيل المبكر

يعتبر التسجيل المبكر خطوة أساسية في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2025، إذ يساعد في توفير الوقت والجهد خلال فترة الامتحانات.

كما يضمن تنسيقًا أفضل بين الوزارة والمديريات التعليمية في تحديد وتوزيع المهام المتعلقة باللجان، ما يساهم في تقليل أي مشاكل قد تحدث أثناء الامتحانات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 ستنطلق في يوم 14 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يكون التسجيل المبكر واستعدادات الوزارة المتكاملة عنصرًا مهمًا في ضمان سير الامتحانات بشكل منتظم ودون أي عقبات.

وتؤكد الوزارة على أهمية إتمام التسجيل في الموعد المحدد لضمان شمول كافة العاملين في اللجان الامتحانية.

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى ضمان تنظيم جيد وفعال لامتحانات الثانوية العامة 2025 من خلال إجراءات تحضيرية مثل فتح باب التسجيل لاستمارَة 1 سري لجميع العاملين المعنيين في لجان الامتحانات.

هذه الخطوة تساهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط والتنسيق خلال الفترة المقبلة استعدادًا لامتحانات يونيو 2025.

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