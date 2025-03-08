موعد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي..صدام مان يونايتد و آرسنال

الدوري الإنجليزي.. تترقب جماهير الكرة الإنجليزية انطلاق الجولة الثامنة والعشرين في مسابقة الدوري الإنجليزي، وفيما يلي يرصد موقع الموجز موعد مباريات الجولة 28 من البريميرليج.

مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست

موعد مباريات السبت الممتاز بالدوري الإنجليزي

وتبدأ مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت والذي يشهد 6 مباريات من العيار الثقيل تبدأ في الثانية ونصف عصرًا بمواجهة مانشستر سيتي مع فريق نوتنغهام فورست علي ملعب سيتي جراوند.

وفي الخامسة مساءً يلتقي برايتون بفريق فولهام علي ستاد "أميكس ستاديوم"، ويستضيف كريستال بالاس نظيره إيبسويتش، وفي نفس التوقيت يواجه ليفربول ساوثهامبتون علي ملعب أنفيلد،

وفي السابعة ونصف مساءً يلتقي أستون فيلا بفريق برينتفورد، قبل أن تختم مباريات اليوم الأول للجولة 28 بمواجهة وولفرهامبتون وإيفرتون علي ستاد مولينيو.

موعد مباريات الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز

وتستأنف مباريات الجولة 28 بثلاث مباريات تقام مساء الأحد تبدأ في الرابعة مساءً، حيث يواجه توتنهام بورنموث، ويحل ليستر سيتي ضيفًا علي تشيلسي، قبل أن تشهد السادسة ونصف قمة مباريات الجولة 28 بين مانشستر يونايتد وآرسنال التي تقام علي ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد وآرسنال

موعد المباراة الختامية للجولة 28

فيما تختتم الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية بين وست هام ونيو كاسل علي ستاد لندن الأولمبي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويرصد الموجز فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق منافسات الجولة 28 من المسابقة والذي جاء كالتالي:

ليفربول

1- ليفربول 67 نقطة.

2- آرسنال 54 نقطة.

3- نوتينغهام فورست 48 نقطة.

4- مانشستر سيتي 47 نقطة.

5- تشيلسي 46 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.

7- بورنموث 43 نقطة.

8- برايتون 43 نقطة.

9- فولهام 42 نقطة.

10- أستون فيلا 42 نقطة.

11- برينتفورد 38 نقطة.

12- كريستال بالاس 36 نقطة.

13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة.

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة.

15- وست هام يونايتد 33 نقطة.

16- إيفرتون 32 نقطة.

17- وولفرهامبتون 22 نقطة.

18- إبسويتش تاون 17 نقطة.

19- ليستر سيتي 17 نقطة.

20- ساوثهامتون 9 نقاط.

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