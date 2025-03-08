موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 فلكيا.. أخر أيام البرد امتي؟

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025.. مع بداية شهر مارس، يبدأ فصل الشتاء في التلاشي تدريجيًا في كثير من مناطق العالم، ولكن يظل السؤال الأبرز هو: موعد انتهاء فصل الشتاء 2025؟ وفقًا للحسابات الفلكية، ايام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء لعام 2025.

يشير هذا التوقيت إلى تحولات جوهرية في حالة الطقس، حيث تنحسر موجات البرد وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا، مما يمهد الطريق لاستقبال أيام أكثر دفئًا، في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 فلكيًا، مع استعراض أثر ذلك على الحالة الجوية في منطقتنا.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 فلكيا

بالنسبة لـ موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 فلكيًا، فإنه ينتهي يوم 20 مارس 2025، وبذلك، يتبقى حوالي 12 يومًا على نهاية فصل الشتاء بدءًا من اليوم الجمعة 7 مارس 2025، عقب ذلك، يبدأ فصل الربيع الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث تبدأ ساعات النهار في الزيادة وتقل ساعات الليل، ويُطبق التوقيت الصيفي.

هل انتهى الشتاء في مصر 2025؟

وفقًا للحسابات الفلكية، بدأ فصل الشتاء 2025 في يوم السبت 21 ديسمبر، واستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة. ينتهي رسميًا يوم الخميس 20 مارس 2025، ليبدأ فصل الربيع يوم الجمعة 21 مارس 2025.

ويستمر فصل الربيع لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة، ليجلب معه درجات حرارة أكثر اعتدالًا وسماءً صافية، مما يتيح أجواء مثالية لمختلف الأنشطة.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

متى يبدأ فصل الربيع 2025؟

يبدأ فصل الربيع في 20 مارس 2025، حيث يبدأ الطقس في التحسن تدريجيًا، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة طول النهار، ويتميز بداية فصل الربيع بظاهرة الاعتدال الربيعي، حيث تتعامد أشعة الشمس تمامًا على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار في جميع أنحاء العالم، حيث يكون كل منهما حوالي 12 ساعة.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

موعد فصل الصيف 2025

بعد انتهاء فصل الربيع، يبدأ فصل الصيف 2025 في 20 يونيو ويستمر لمدة 93 يومًا و15 ساعة، لينتهي في 21 سبتمبر من كل عام، و يتميز الصيف بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجنوبية.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

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