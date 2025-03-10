موعد مباراة النصر ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة النصر السعودي ضد الاستقلال الإيراني ، المقررة مساء اليوم الاثنين الموافق 10 مارس الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ، للموسم الجاري 2024-2025.

مباراة النصر ضد الاستقلال

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا وذلك عقب نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويسعي فريق النصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز عقبة فريق استقلال طهران.

موعد مباراة النصر ضد الاستقلال

تنطلق مباراة النصر ضد الاستقلال مساء اليوم الإثنين، 10 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب النصر، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا.

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بث مباشر ماتش النصر ضد الاستقلال في دوري أبطال أسيا

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة النصر ضد الاستقلال، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة ماتش النصر ضد الاستقلال

يمكنك متابعة مباراة فريق النصر ضد الاستقلال، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لـ دوري أبطال أسيا ، للموسم الجاري 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين 10 مارس الجاري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا عبر قناة bein Sports AFC 1 HD، بالإضافة إلى قناة Abu Dhabi Sports Asia 2، وقناة Alkass Ten HD، وقناة SSC1 HD.

النصر ضد الاستقلال

تشكيل النصر ضد الاستقلال

يرصد "الموجز" التشكيل المتوقع لفريق النصر ضد نظيره فريق استقلال طهران ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: بينيتو.

خط الدفاع: لابورت، آل فتيل، سالم النجدي ، سلطان الغنام.

خط الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبري ، أوتافيو.

خط الهجوم: جون دوران، ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو.

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