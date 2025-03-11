موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة العاشرة.. وملخص أحداثها

حقق مسلسل حكيم باشا، نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، وتصدر العمل اهتمام المشاهدين بسبب أحداثه المشوقة، حيث شهدت الحلقة العاشرة تطورات درامية قوية، كان أبرزها الكشف عن تقرير النيابة حول القطع الأثرية المضبوطة بحوزة حكيم، والتي تبين أنها ليست أصلية، وأدى ذلك إلى الإفراج عنه.

موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة العاشرة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة العاشرة وموعد عرض الحلقة الحادية عشر، يعرض المسلسل على قناة CBC في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، وبخصوص مواعيد إعادته فيعاد مرة أولى في تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحاً ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثالثة مساءً، ويعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إعادته للمرة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً، فيما يعاد المرة الثانية الساعة السادسة صباحاً مع إعادة للمرة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، كما يعرض أيضاً على منصتي Watch it وشاهد الإلكترونية.

مسلسل حكيم باشا

ملخص مسلسل حكيم باشا الحلقة العاشرة

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا، بظهور تقرير النيابة عن القطع الأثرية المضبوطة مع حكيم، والتي تبين أنها مجرد مجسمات للزينة تُباع للسائحين، وليست قطع أثرية حقيقية، هذا الاكتشاف برّأ حكيم، لكنه عبّر عن استيائه من الطريقة التي تم التعامل بها معه منذ القبض عليه، موضحاً أنه لم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه منذ اللحظة الأولى التي قبض فيها عليه، دفع ذلك الضابط لتقديم اعتذاره، موضحًا أنهم تصرفوا بناءً على بلاغ ضده.

كما عرض في الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا مشهدًا مؤثراً جمع بين "أحمد بسيم" وعمته "عايدة فهمي"، حيث تأثر أحمد بشدة عقب القبض على حكيم، معترفًا بأنه شعر باليُتم الحقيقي لأول مرة، كما أكد أن توجيهات حكيم ونصائحه كانت دائمًا بدافع الحب والحرص على مصلحته.

مسلسل حكيم باشا

وعقب الإفراج عن حكيم، اتجه لقصره ليجد مفاجأة صادمة، حيث تعرضت زوجته "غزل" للاعتداء عقب اتهامها بالسرقة، وهذا أشعل غضبه ودفعه لمواجهة "سليم" بقوة، كما قام بصفعه أمام الجميع، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت المواجهة بشكل خطير حيث رفع "بحر" مسدسًا في وجهه.

كما بدأ أبناء عم حكيم، بقيادة "نوح"، التخطيط مجددا لكيفية السيطرة على أموالهم من حكيم، وذلك بعد اشتعال النيران بينهم واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وهو بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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