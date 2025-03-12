موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. يحل نادي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء ضيفًا ثقيلًا علي مواطنه أتلتيكو مدريد ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريدوأتلتيكو

وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الريال وأتلتيكو في إياب مباريات دور ثمن النهائي لبطولة دوري الأبطال علي ستاد "طيران الرياض ميترو بوليتانو" في تمام العاشرة مساء اليوم.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين

وكانت مباراة الذهاب بين الريال وأتلتيكو في دوى الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا انتهت لصالح ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في مواجهة أقيمت علي ستاد سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر مارس الجاري.

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

ومن المقرر أن تنقل أحداث المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو عبر البث الحي لقناة بي إن سبورت 1،بتعليق عصام الشوالي، حيث تمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس حقوق بث مباريات دوري الأبطال.

معنويات الفريقين قبل تلك المواجهة

ريال مدريد وأتلتيكو

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد بمعنويات مرتفعه بعد تحقيق الإنتصار في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 علي ستاد سانتياغو برنابيو، ووضع قدم في ربع نهائي بطولة دوري الأبطال، علي الجانب الآخر يسعي أتلتيكو مدريد إلي استغلال عاملي الأرض والجمهور وقلب الطاولة، في ظل الفارق الضئيل في الأهداف من أجل الصعود إلي الدور القادم من البطولة.

حكم مباراة ريال مدريد واتلتيكو

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة تحكيم مباراة الريال وأتلتيكو في دوري الأبطال إلي الحكم البولندي سيمون مارسينياك والذي أدار 9 مباريات لريال مدريد حقق خلالها الفريق الملكي، 4 انتصارات، مقابل 3 هزائم وتعادلين، بينما أدار الحكم نفسه 8 مباريات لأتلتيكو مدريد، حقق خلالها الفريق 7 انتصارات وهزيمة واحدة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو

تواجه فريقي ريال مدريد و أتلتيكو مدريد من قبل في 221 مناسبة بجميع البطولات، تمكن الملكي خلالهم من تحقيق الإنتصار في 110 مباراة، فيما فاز أتلتيكو في 56 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 55 لقاء.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد وأتلتيكو

ويرصد الموجز تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث اصطدم فريقي ريال مدريد و أتلتيكو، في 10 مواجهات عبر التاريخ، تمكن الفريق الملكي من الفوز في 6 مواجهات، بينما خسر في مباراتين وتعادل مثلهما.

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