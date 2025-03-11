ننشر استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2025

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المكثفة لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2025.

حيث أعلنت الوزارة عن خطط تفصيلية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في مايو المقبل، بينما ستنطلق امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة.

تجهيزات لامتحانات الثانوية العامة 2025

تسعى الوزارة إلى تقديم تجربة امتحانية مختلفة هذا العام، حيث يتم دراسة مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة في أكثر من مكان بدلاً من الاقتصار على المدارس فقط.

ومن ضمن الأماكن التي قد تُستخدم كمقار للجان الامتحانية الجامعات، مما يساهم في التخفيف من الضغط على المدارس ويضمن توزيع أفضل للطلاب على اللجان.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على تجهيز جداول امتحانات الثانوية العامة 2025، والتي من المتوقع أن تُعلن قريبًا. كما تجري الوزارة استعدادات لطرح أسئلة الامتحانات بشكل يتماشى مع المواصفات الامتحانية المعدة مسبقًا لكل مادة.

حيث سيتم إعلان تفاصيل توزيع الدرجات وعدد الأسئلة لكل مادة، مما يساعد الطلاب على الاستعداد بشكل أفضل.

الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية، فإن الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتخذ خطوات استباقية لتجهيز كافة الأمور اللوجستية المتعلقة بالامتحانات. ويشمل ذلك اختيار رؤساء لجان النظام والمراقبة، بالإضافة إلى الأعضاء العاملين في لجان الإدارة.

كما تم الانتهاء من إعداد الأسئلة الخاصة بالامتحانات، بالإضافة إلى السماح للطلاب بتسجيل استمارات التقدم.

وتواصل الوزارة أيضًا تحديد اللجان الامتحانية وأرقام الجلوس الخاصة بالطلاب في كافة التخصصات والشعب.

كما تعمل على تجهيز جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لكل التخصصات المختلفة، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة امتحانية ملائمة لجميع الطلاب.

موعد انطلاق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية

من المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية للدبلومات الفنية في 22 مايو 2025، على أن تستمر حتى 14 يونيو 2025.

في الوقت نفسه، يبدأ طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم يوم 14 يونيو المقبل، وسط تأكيدات الوزارة على جاهزيتها لاستقبال الطلاب بشكل يضمن سير الامتحانات في أجواء من الشفافية والعدالة.

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تقديم امتحانات هذا العام بشكل متميز يلبي احتياجات الطلاب ويسهم في تحقيق أقصى درجات العدالة والشفافية.

ومن خلال الخطط الاستباقية والجهود المستمرة، فإن الوزارة تستعد لتوفير بيئة امتحانية ملائمة لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

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