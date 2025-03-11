مسلسل حكيم باشا الحلقة 11.. مباحث الأموال العامة تقبض على مصطفى شعبان

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

وبدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "حكيم باشا"، بحديث "واصل- رياض الخولي" مع "غراب- أحمد فهيم"، بعد خروج "حكيم- مصطفى شعبان" من القسم وأخذهم المناقصة منه للإتفاق علي تدبير مؤامرة أخري.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "حكيم باشا"، ذهاب "حكيم- مصطفى شعبان" وزوجته الثالثة "غزل- دينا فؤاد" إلى مصر.

ٲحداث الحلقة

وعقب وصولهم إلى مصر، تم القبض على "حكيم- مصطفى شعبان"، من قبل مباحث الأموال العامة، بعد أن قام "غراب- أحمد فهيم" بالإبلاغ عنه بالكشف عن تورطه في غسيل أموال والتهرب من الضرائب، كما كشف له "غراب- أحمد فهيم" بأن السبب وراء القبض عليه هو "ياسين- ميدو عادل" وأبلغه بحقيقة الكومباوند وأوراقه المزيفة.

وانتهت الحلقة على التحقيق مع "حكيم- مصطفى شعبان"، والذي رفض التحدث إلا في حضور المحامي الخاص به ولكن "ياسين- ميدو عادل" قال في التحقيق بأن القضية التي تنسب إلينا نحن معترفون بها.

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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