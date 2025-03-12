موعد صرف معاشات شهر أبريل القادم 2025.. الزيادة الجديدة

تتنتظر ملايين الأسر المصرية موعد صرف معاشات شهر أبريل المقبل 2025، حيث كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن جدول صرف المعاشات وذلك للمستفيدين بناء على الفئات المتباينة، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وإتاحة آلية منظمة لضمان عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

متى سوف يتم صرف معاشات شهر أبريل القادم؟

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة، من المقرر أن تبدأ عمليات صرف معاشات شهر أبريل المقبل يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2025، وذلك يكون عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات، وهذا إلى جانب مكاتب البريد وفروع البنوك المعتمدة، كما سوف يتم تقسيم عملية الصرف على عدة شرائح من أجل تجنب الزحام، وفقًا لما يلي:

الشريحة الأولى: وهذه لمن يحصلون على معاش أقل من 2000 جنيه، ويبدأ الصرف يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2025.

والشريحة الثانية: وهي لأصحاب المعاشات بين 2000 و5000 جنيه، وتُصرف بدءًا من الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2025.

وأيضاً الشريحة الثالثة: لمن يتجاوز معاشهم 5000 جنيه، وسيكون بإمكانهم الصرف اعتبارًا من الأربعاء 3 أبريل 2025.

آليات صرف معاش شهر أبريل القادم في العام الحالي 2025

شددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أن الصرف سوف يتم من خلال عدة قنوات تشمل ما يلي:

- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المتنوعة على مدار الساعة.

- مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

- البنوك المتعاقدة، بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

- وبالإضافة إلى فروع شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية المرتبطة بها.

إجراءات احترازية وتوجيهات للمستفيدين من المعاشات

في إطار تيسير عملية الصرف، دعت الهيئة أصحاب المعاشات إلى اتباع الإجراءات الآتية:

تجنب التزاحم أمام منافذ الصرف والالتزام بالمواعيد المحددة لكل شريحة أيضاً.

وأيضاً تفعيل خدمة المحافظ الإلكترونية من أجل الحصول على المعاش دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

ومراجعة الرصيد قبل التوجه إلى الصرف بهدف تجنب أي مشكلات تقنية.

تبكير صرف المعاشات قبل عيد الفطر المبارك

وبشأن حقيقة تبكير صرف معاش شهر إبريل قبل حلول عيد الفطر المبارك 1446، لم يصدر أي بيان رسمي عن هيئة التأمينات الإجتماعية حتى الآن، حيث يفيد بصرف المعاشات قبل العيد الصغير، ولكن بناءً على بيان التأمينات الأخير، فمن المقرر رسميًا أن يتم صرف معاشات شهر مارس لأكثر من 13 مليون مستفيد في أول أيام الشهر القادم.

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