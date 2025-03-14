مشاهدة ماتش النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق النصر ضد الخلود، والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة النصر ضد الخلود

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الجمعة في ظل المنافسة علي بطولةالدوري السعودي للمحترفين التي يحتل فريق الاتحاد صدارة الترتيب فيها برصيد 58 نقطة و يأتي فريق الهلال وصيفا برصيد 54 نقطة بينما يحتل فريق النصر المركز الرابع برصيد 48 نقطة والخلود المركز العاشر برصيد 31 نقطة

مشاهدة مباراة النصر ضد الخلود

مشاهدة ماتش النصر ضد الخلود

تنطلق مباراة النصر ضد الخلود مساء اليوم الجمعة، 14 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025.

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بث مباشر ماتش النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة النصر ضد الخلود، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة النصر ضد الخلود

الان ماتش النصر ضد الخلود

يتم نقل قمة فريق النصر أمام نظيره الخلود، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة 14 مارس الجاري عبر شاشة قنوات SSC السعودية.

النصر ضد الخلود

تشكيل النصر ضد الخلود

شاهد ماتش النصر ضد الخلود

شاهد مباراة النصر ضد الخلود

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق النصر ضد الخلود الأسماء الأتية..

حارس المرمي: بينتو ماتيوس

خط الدفاع: إيمريك لابورت، محمد آل فتيل، نواف بوشل، ماجد قشيش.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أيمن يحيى.

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