موعد مباراة نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية، مواجهة فريق نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

فريق نوتينجهام فورست يبحث عن الفوز ضد إبسويتش تاون لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يتصدر ليفربول جدول الترتيب بها برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة ويحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

موعد مواجهة نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون

المباراة المنتظرة بين فريق نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الـ 29 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت الموافق 15 مارس 2025.

مشاهدة مواجهة نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون

يمكنك متابعة مباراة فريق نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون

تشكيل نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع:سكوت ماكينا، موسي نياخات، جو وورال.

الوسط: هاري توفولو، أوريل مانجالا، لويس أوبراين، نيكو ويليامس.

الهدوم: جيسي لينجارد، تايوو أونيي، برينان جونسون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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