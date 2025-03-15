مسلسل 80 باكو الحلقة الأخيرة.. بوسي تتخذ قرار مصيري ولولا تتزوج

طرحت منصة "شاهد VIP" الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل 80 باكو، وذلك قبل عرضه تلفزيونيًا بـ 24 ساعة، ليتمكن المشتركون من متابعة النهاية المثيرة للمسلسل الذي حقق أصداء واسعة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز، تفاصيل أبرز الحلقة الأخيرة من مسلسل 80 باكو خلال السطور التالية.

مسلسل 80 باكو

أحداث مثيرة في الحلقة الأخيرة من مسلسل 80 باكو

شهدت الحلقة الختامية من مسلسل 80 باكو، العديد من التطورات المهمة، حيث اضطرت بوسي إلى بيع الإسورة الخاصة بها من أجل تسديد ديون المحل، بينما قامت لولا بإهداء بوسي المحل رسميًا من خلال عقد هبة.

شهدت الحلقة أيضًا زواج لولا من جارها، حيث أقيم حفل زفاف بسيط بحضور الأصدقاء المقربين، أما بوسي، فقد انتقلت للإقامة في المحل برفقة شقيقها، لكنها لم تعُد إلى مختار، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة في حياتها.

نجاح مسلسل 80 باكو وإشادات واسعة على المنصات الإلكترونية

عرضت حلقات مسلسل 80 باكو المكون من 15 حلقة على شاشة MBC مصر، مما حقق العمل نجاح كبير وإشادات من نجوم الفن والنقاد حيث شهدت العمل مجموعة من ضيوف الشرف أثارت تشويق الجمهور ونجاح المسلسل.

قائمة أبطال مسلسل 80 باكو



مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي، إلى جانب رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، ودنيا سامي، ومن إخراج كوثر يونس التي سبق أن قدمت فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال، صاحبة المسلسل الشهير "البحث عن علا"، الذي حظي بمشاهدات واسعة في الدول العربية.

مسلسل 80 باكو

قصة اجتماعية كوميدية من مسلسل 80 باكو

تدور أحداث مسلسل 80 باكو، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تجسد هدى المفتي شخصية بوسي، التي تعمل في محل كوافير تمتلكه لولا (انتصار)، تجد بوسي نفسها مضطرة لجمع 80 ألف جنيه لتتمكن من الزواج من خطيبها والهروب من منزل عمها، مما يضعها في سلسلة من المواقف الكوميدية التي جذبت الجمهور طوال حلقات المسلسل.

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