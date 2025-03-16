موعد بدء فصل الربيع 2025 تزامنا مع قرب انتهاء الشتاء

موعد بدء فصل الربيع 2025.. تزامنًا مع الإرتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية يتسائل الكثير عن موعد بدء فصل الربيع 2025، وانتهاء فصل الشتاء.

موعد بدء فصل الربيع 2025

ويستعرض موقع الموجز خلال السطور القادمة موعد انتهاء فصل الشتاء، حيث يتبقي أيام قليلة، والأعلان عن موعد بدء فصل الربيع 2025.

موعد بدء فصل الربيع 2025

وفقًا للحسابات الفلكية ينتهي فصل الشتاء الخميس المقبل الموافق 20 من شهر مارس الجاري، ويكون موعد بدء فصل الربيع 2025 يوم الجمعة الموافق 21-3-2025.

ظاهرة الإعتدال الربيعي

وتتميز بداية فصل الربيع بظاهرة الاعتدال الربيعي، حيث تسقط أشعة الشمس بشكل عمودي على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار في جميع أنحاء العالم، وفي هذا اليوم تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما.

موعد بداية العمل بالتوقيت الصيفي

وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2025 يبدأ يوم الجمعة الموافق 25 أبريل القادم ، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، بحيث تصبح الساعة الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة منتصف الليل، علي أن يستمر التوقيت الصيفي حتي الخميس الأخير من أكتوبر 2025.

تفاصيل موعد بداية فصل الربيع

موعد بدء فصل الربيع 2025

يبدأ الربيع اللطيف في الفترة من 7 مارس وحتي 6 أبريل،ويتميز باعتدال درجات الحرارة نهارًا مع أجواء لطيفة ليلًا، فيما يكون الربيع المعتدل في الفترة من 7 أبريل وحتي6 مايو،وتشهد طقس يميل للحرارة نهارًا، معتدلًا خلال الليل، ثم بعد ذلك يبدأ الربيع الحار يوم7 مايو وحتي 6 يونيو،حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا،ليصبح الطقس أقرب إلى أجواء الصيف.

مظاهر فصل الربيع 2025

تشهد الطبيعة مع موعد بدء فصل الربيع 2025 العديد من المظاهر، حيث تبدأ الأشجار والنباتات في الإزدهار مجددًا، وتعود الطيور المهاجرة إلي أماكنها الأصلية بحثًا عن الدفء والغذاء.

اقرأ أيضًا