اعرف موعد انتهاء فصل الشتاء 2025.. متى نبدأ بارتداء الملابس الصيفية؟

ما هو موعد انتهاء فصل الشتاء 2025.. يعد موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 من الأمور التي يهتم بها الكثيرون، خاصة مع التقلبات الجوية التي يشهدها الموسم، ومع اقتراب انتهاء الشتاء، يبدأ الجميع في التحضير لاستقبال فصل الربيع والصيف، سواء من حيث تغيير الملابس أو الاستعداد للأجواء الدافئة.

في هذا التقرير، يعرض الموجز فيما يلي موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 وفقًا للتوقعات الفلكية، وتأثير ذلك على الطقس والأنشطة اليومية.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

ما هو موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الشتاء 2025 رسميًا في 20 مارس، ليبدأ فصل الربيع في 21 مارس، مصحوبًا بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتحسن ملحوظ في الطقس بعد موجات البرد القاسية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، وفي هذا السياق، تشهد معظم المناطق ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تصل إلى 33 درجة في بعض المدن، مع تغير تدريجي في الكتل الهوائية نحو الاعتدال، مما يساهم في تحسن الأجواء تدريجيًا.

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن نهاية فصل الشتاء ستتزامن مع موجة ارتفاع مؤقتة في درجات الحرارة، يليها انخفاض طفيف بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مما يؤدي إلى طقس متقلب بين الدفء والبرودة قبل استقرار الأجواء تمامًا مع دخول الربيع.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

كم يوما متبقية على انتهاء فصل الشتاء 2025؟

لم يتبق سوى 3 أيام على انتهاء فصل الشتاء 2025، حيث من المقرر أن ينتهي رسميًا في 20 مارس ليبدأ فصل الربيع في 21 مارس، وخلال هذه الفترة، تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا، مع استمرار بعض التقلبات الجوية بسبب تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، ومن المتوقع أن يتغير الطقس بين الدفء والبرودة قبل أن تستقر الأجواء تمامًا مع حلول الربيع.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

متى يبدأ فصل الربيع 2025؟

يبدأ فصل الربيع 2025 في مصر يوم 21 مارس، حيث يبدأ الطقس في التحسن التدريجي، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة طول النهار، مما يمهد لأجواء أكثر دفئًا واعتدالًا، ويستمر موسم الربيع لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة، ليجلب معه سماءً صافية وطقسًا معتدلًا، مما يجعله مثاليًا لمختلف الأنشطة في الهواء الطلق.

تتزامن بداية الربيع مع ظاهرة الاعتدال الربيعي، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ما يؤدي إلى تساوي الليل والنهار في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون كل منهما حوالي 12 ساعة، ويعد الاعتدال الربيعي حدثًا فلكيًا يحدث عندما تتحرك الشمس باتجاه الشمال بعد الانقلاب الشتوي، وفي هذا اليوم تشرق الشمس تمامًا من الشرق وتغرب تمامًا في الغرب، وهو ما يحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يكون الاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025

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