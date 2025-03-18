تفاصيل أحداث مسلسل العتاولة2 الحلقة 17.. خضر اجرى لقاء سري لبيع الأثار

شهدت الحلقة 17 من مسلسل العتاولة 2، اختطاف داليا من داخل المستشفى وذلك وشعل حالة الصدمة والغضب لدى والدتها حنة ووالدها نصار، وخضر أجرى لقاءً سري مع تاجر آثار لبيع القطع الأثرية بدون علم نصار وعيسى.







ويرصد لكم موقع الموحز ملخص الحلقة 17 من مسلسل العتاولة 2 الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025.

ملخص الحلقة 17 من مسلسل العتاولة 2

شهدت الحلقة 17 من مسلسل العتاولة 2، تعرض داليا ابنته نصار وحنخ للاختطاف من داخل المستشفى التي كانت من المفترض تعمل فيها العملية، وذلك اشعل حالة الصدمة والغضب لدى والدتها حنة ووالدها نصار.



والاتهامات تتوجه نحو عدولة بخطف داليا لأن لديها دافع قوي للانتقام، ولكن لعبت دور الملاك البريء ببراعة، مما دفع شديدة وخضر إلى تصديقها.







لكن بالنسبة لـ نصار، لم يكن الأمر بهذه السهولة، خاصة بعد أن بدأت العصابة في البحث عن المسؤول الحقيقي وراء اختفاء الطفلة، وكما ظهرت عدولة ومعها داليا، وكانت تبكي لفراق والدتها، مما تتورط عدولة في خطف داليا، وأكد ذلك لنصار أنها المدبرة الحقيقية لعملية الخطف هي عدولة.

وأجرى خضر لقاءً سريًا مع تاجر آثار يدعى حفار لبيع القطع الأثرية التي استولى عليها العتاولة من بيت المعلم رماح وجاء ذلك دون علم نصار أو الوزان، ولكن تبين أن حفار أحد رجال عيسى الوزان، الذي كشف تفاصيل الصفقة بالكامل له.



موعد عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة MBC مصر، في تمام الساعة الـ 7:00 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:00 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء، كما يعرض أيضا على منصة شاهد الرقمية بعد عرضها على التليفزيون.

قنوات عرض مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر عرض مسلسل العتاولة 2 على قناة MBC مصر بالإضافة لعرض العمل على منصة شاهد، خلال شهر رمضان 2025.





قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، مريم الجندي، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، ومن إخراج المخرج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال وجاء ذلك بعدما تم استبدال المؤلف هشام هلال الذي كتب سيناريو الجزء الأول.

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