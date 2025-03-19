اليوم متابعة محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف المنتجة ليلي الشبح

كروان مشاكل .. تعقد اليوم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلستها للنطق بالحكم على التيك توكر كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بتأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

كروان مشاكل

تفاصيل الأزمة بين ليلى الشبح وكروان مشاكل

وكانت بداية الواعة عندما تقدمت المنتجة ليلى الشبح، ببلاغ تتهم فيه كروان مشاكل، بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء فيها بعبارات تمس سمعتها وكرامتها.

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على كروان مشاكل

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم في أكتوبر 2024 بمنطقة حدائق القبة، حيث يقيم، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية سب وقذف أخرى تخص الإعلمية ريهام سعيد .

كروان مشاكل

يذكر أن كروان مشاكل هو تيك توكر يثير الجدل بين الحين والآخر فأحيانًا يتحدث عن أشياء لم تحدث، وأحيان أخرى يظهر في فيديو لبث من خلاله أوضاع مخالفة للعادات والتقاليد في المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور.

أزمات أخرى أثارها كروان مشاكل

الموجز يستعرض آخر أزمة أثارها كروان مشاكل كانت نشر أخبار كاذبة عن مياه النيل، إذ أشار إلى أن تلك المياه ملوثة وتعرض حياة المواطنين للخطر، الأمر الذي أثار بلبلة بين جموع المواطنين، فتم تحرير محضر ضده بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيقات التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح التي أمرت بحبسه شهرين، لكن محامي التيك توكر كروان مشاكل قدم استئنافًا على الحكم.

الاستئناف حدد له جلسة اليوم الإثنين، للنظر في الحكم، لكن محكمة جنح مستأنف حدائق القبة حددت جلسة 6 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين.

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