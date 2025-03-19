حسام البدري يستعد لخوض تجربة تدريبية جديدة في الملاعب العربية

يستعد حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر لخوض تجربة تدريبيه جديدة في الملاعب العربية بعد الإتفاق مع نادي أهلي طرابلس الليبي علي تولي القيادة الفنية للفريق.

حسام البدري

تفاصيل تعاقد حسام البدري مع نادي أهلي طرابلس الليبي

وعلم موقع الموجز أنه تم الإتفاق علي أن يتولي حسام البدري مسئولية الإدارة الفنية لفريق أهلي طرابلس الليبي حتي نهاية الموسم الحالي، فيما يتم التفاوض مع نهاية الموسم علي تجديد عقده مع الفريق.

موعد سفر حسام البدري إلي ليبيا

ومن المقرر أن يسافر حسام البدري إلي ليبيا خلال ساعات لتوقيع العقود وتولي الإدارة الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي حتي نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

عضو مصري آخر ضمن إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي

بينما يستعد حسام البدري لتولي مسئولية الإدارة الفنية لفريق الكرة بنادي أهلي طرابلس الليبي، يتواجد هادي خشبة نجم الأهلي السابق منصب المدير الرياضي.

إنجازات حسام البدري في منصب المدير الفني

حصد حسام البدري خلال مسيرته التدريبية 10 بطولات منهم 8 بطولات محلية وبطولتين قاريتين، حيث حصد مع النادي الأهلي 7 بطولات محلية منها 3 بطولات دوري عام وبطولة كأس مصر، و ثلاث مرات كأس السوبر المحلي، بينما علي المستوي الإفريقي حصد حسام البدري في القيادة الفنية للنادي الأهلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي مره وحيده، فيما حقق بطولة الدوري السوداني مع فريق المريخ مره واحده أيضًا.

أرقام حسام البدري خلال تدريبة منتخب مصر الأول

تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم في عام 2019، وقاد المنتخب في 10 مباريات، حقق خلالهم الفوز في 6 مواجهات، فيما تعادل في 4 ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبو منتخب مصر مع البدري 14 هدفا، وتلقت شباك الفراعنة 4 أهداف.

حسام البدري

تفاصيل نتائج منتخب مصر تحت القيادة الفنية لحسام البدري

حقق منتخب مصر خلال4 مواجهات خاضها في تصفيات بطولة أمم إفريقيا الفوز على كل من توجو ذهابا وإيابا وجزر القمر، وتعادل مع كينيا ذهابا وإيابا وأيضا مع جزر القمر، ليصعد منتخب مصر لنهائيات البطولة بعد تصدر مجموعته.

وفى تصفيات كأس العالم فاز منتخب مصر على أنجولا بهدف وتعادل مع الجابون خارج ملعبه بهدف لكل فريق، كما لعب منتخب مصر مباراتين وديتين تحت قيادة حسام البدري أمام ليبيريا وبوتسوانا وفاز الفراعنة بنفس النتيجة وهي هدف دون رد.

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