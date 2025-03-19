أول تعليق لـ مصر علي الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي سوريا

علقت مصر الغـ ـارات الجوية العنـ ـيفة التي شنتها إسرائـ ـيل علي دولة سوريا التي اعتبرتها انتـ ـهاكًا للسيادة السورية واستقلالها، وإصرارًا علي إشعال التوتر في المنطقة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تعليق مصر علي الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي دولة سوريا والانتهاكات المستمرة لـ الأراضي السورية.

مصر تعلق علي الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي دولة سوريا

أدانت مصر الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي دولة سوريا، مؤكدة أن ذلك بما يعد تصعيدًا خـ ـطيرا وانتهاكًا صارخًا لـ السيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

مصر

مصر: هـ ـجوم إسرائـ ـيل علي سوريا يواصل إشعال فتيل التوتر في المنطقة

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إن الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية على أراضي سوريا الشقيقة إمعانًا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرار إسرائـ ـيل على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة.

مصر تطالب بإلزام إسرائـ ـيل بإنهاء احتـ ـلالها لـ سوريا

وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائـ ـيلية غير المسئولة، وإلزام إسرائـ ـيل بإنهاء احتـ ـلالها لـ سوريا والامتثال لقواعد القانون الدولي.

تفاصيل الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي دولة سوريا

وكانت طائرات إسرائـ ـيلية قد أغارت على موقع عسـ ـكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن سوريا شنت ضـ ـربات جوية إسرائـ ـيلية استهدفت كتيبة صواريخ قرب مدينة حمص في سوريا، لافتا الى سماع دوي انفـ ـجارات في المنطقة.

وتأتي هذه الغـ ـارات الإسرائـ يـلية علي سوريا بعد مقـ ـتل ثلاثة أشخاص في محيط مدينة درعا بجنوب البلاد جراء غارات، قال الجيش الإسرائـ ـيلي إنها استهدفت أهدافًا عسكرية في سوريا.

وأعلنت إسرائـ ـيل الأسبوع الماضي أنّها شنّت غارة جوية على سوريا استهدفت مقرًا لحركة الجهاد الفلسطينية، وقال المرصد إنها أدت إلى مقتل شخص على الأقل.

الخارجية السورية تندد بالغـ ـارات الجوية الإسرائـ ـيلية على سوريا

ونددت وزارة الخارجية السورية بالغـ ـارات الجوية التي شنتها إسرائـ ـيل على سوريا، ووصفتها بأنها "عمل عـ ـدواني" يستهدف استقرار سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السورية إنها تدين بشدة الغـ ـارات التي شنتها إسرائـ ـيل على درعا في 17 مارس، والتي أسفرت عن مقـ ـتل ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم أربعة أطفال وامرأة، بحسب حصيلة رسمية.

وأكد وزارة الخارجية السورية أن هذه الاعتداءات الإسرائـ ـيلية تمثل انتـ ـهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهـ ـديدا للأمن الإقليمي والدولي.

سوريا

ورأت وزارة الخارجية السورية أن هذه الهـ ـجمات المتعمدة التي تنفذ بدون أي مبرر تكشف عن التجاهل التام من قبل إسرائـ ـيل للقوانين والأعراف الدولية تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

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