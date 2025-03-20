لماذا يعد كسر الصيام على فنجان قهوة خطرًا على صحتك؟.. تفاصيل

كسر الصيام على القهوة.. يعتاد البعض على بدء إفطارهم في رمضان بفنجان من القهوة، سواء رغبة في زيادة النشاط أو تعويض ساعات الصيام الطويلة دون كافيين، لكن هذه العادة قد تحمل مخاطر صحية تؤثر على الجهاز الهضمي والقلب.

فتناول القهوة على معدة فارغة بعد الصيام لساعات طويلة قد يؤدي إلى تهيج المعدة، ارتفاع حموضتها، واضطرابات الهضم، مما يسبب الشعور بالانزعاج أو حتى الآلام الحادة، كما أن القهوة تعمل كمدر للبول، ما قد يزيد من خطر الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل بشكل كافٍ بعد الإفطار، في هذا التقرير، وضح موقع الموجز فيما يلي خطورة كسر الصيام على القهوة، ولماذا يفضل تأخير تناولها بعد وجبة متوازنة.

خطورة كسر الصيام على القهوة

خطورة كسر الصيام على القهوة

يعتاد البعض على بدء إفطارهم بفنجان من القهوة في رمضان، دون إدراك المخاطر الصحية التي قد تترتب على هذه العادة، فقد أظهرت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية في يونيو 2020 أن شرب القهوة على معدة فارغة قد يضعف قدرة الجسم على التحكم في مستويات سكر الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل السكري.

من ناحية أخرى، كشفت الجمعية الأمريكية لتنظير الجهاز الهضمي أن شرب القهوة على الريق يؤدي إلى إرخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يسمح بارتجاع أحماض المعدة إلى الحلق، مُسببًا الشعور بالحموضة والحرقة المعدية. هذا الأمر قد يسبب انزعاجًا شديدًا بعد الإفطار، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء أو التهابات المعدة.

كما أن الإفطار على القهوة قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، خاصة إذا كان الشخص لا يشرب كمية كافية من الماء، لأن الكافيين يحفز الجسم على التخلص من السوائل عن طريق زيادة معدل التبولن هذا قد يؤدي إلى الشعور بالعطش والإرهاق خلال ساعات الليل، ويؤثر سلبًا على ترطيب الجسم.

خطورة كسر الصيام على القهوة

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إلى جانب ذلك، فإن امتصاص الجسم للكافيين بسرعة عند شرب القهوة على معدة فارغة قد يسبب تحفيزًا مفرطًا للجهاز العصبي، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالتوتر والقلق، بالإضافة إلى صعوبة في النوم، خاصة إذا تم تناولها في وقت متأخر من اليوم. لذلك، يُفضل تجنب القهوة على معدة فارغة والحرص على شربها في الوقت المناسب.

بدلًا من القهوة، يفضل كسر الصيام بأطعمة صحية تمنح الجسم الطاقة دون التسبب في مشاكل هضمية، و سعد التمر من أفضل الخيارات، حيث يحتوي على سكريات طبيعية تساعد في تجديد طاقة الجسم، ولكن من الأفضل ألا تزيد الكمية المستهلكة عن ثلاث تمرات، مع شرب كوب من الحليب لتعزيز الفوائد الغذائية، كما أن تناول الشوربة يعد خيارًا مثاليًا، لأنها تساعد على تعويض الجسم بالسوائل والأملاح والمعادن التي فقدت أثناء الصيام، إضافة إلى دورها الفعّال في تهيئة الجهاز الهضمي لاستقبال الوجبة الرئيسية دون مشاكل.

خطورة كسر الصيام على القهوة

أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان

أما بالنسبة لتوقيت شرب القهوة في رمضان، فمن الأفضل تناولها بعد مرور ساعة على الأقل من وجبة الإفطار، لتجنب أي تأثير سلبي على المعدة، كما ينصح بالابتعاد عنها في السحور، لأنها قد تؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم بسبب تأثير الكافيين، الأمر نفسه ينطبق على الشاي، حيث تحتوي أوراقه على مادة التانين التي قد تؤثر على امتصاص الجسم للعناصر الغذائية، مما يجعله غير مناسب للشرب بعد الإفطار مباشرة.

خطورة كسر الصيام على القهوة

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