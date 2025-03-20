مريض حصوات كلى في رمضان.. 4 حالات يجب فيها الإفطار فورًا

مريض حصوات كلى.. خلال شهر رمضان 2025 تتسبب بعض العادات الخاطئة في ارتفاع خطر الإصابة بحصوات الكلى ومشاكل في المسالك البولية، بالإضافة إلى تعقيد وضعية المصابين بسبب الامتناع عن شرب كميات كافية من الماء.

مريض حصوات كلى في رمضان

وخلال السطور التالية، يكشف الموجز، عن الحالات التي يجب فيها أن يفطر مريض حصوات كلى في شهر رمضان 2025.

مريض حصوات كلى

حيث كشفت تقارير طبية أن الحصى تتكون في الكلى بسبب حدوث اضطراب في مستويات السوائل والأملاح والمعادن وبعض المركبات الأخرى في البول، ويعتبر عدم استهلاك كميات كافية من السوائل المسبب الأساسي لهذا المرض.

وهناك بعض الأشخاص أكثر عرضة لتكون الحصى في الكليتين من غيرهم، وقد يرجع ذلك إلى عوامل وراثية في حال إصابة أحد أفراد العائلة بها.

مريض حصوات كلى في رمضان

ماهي الحالات التي تستوجب عدم الصيام؟

يوصى مريض حصوات الكلى بعدم صيام شهر رمضان 2025 إذا كان يعاني من إحدى الحالات التالية:

انسداد الحالب بسبب الحصوة.

يشكو من أعراض شديدة الحدة مثل المغص الكلوي.

تعرض لإصابة بالتهابات الحالب أو المثانة أو المسالك البولية.

عدم استقرار الحصوة.

ماهي النصائح الضرورية لضمان الصيام بدون تعب؟

أكدت التقارير على أن مريض حصوات الكلى بإمكانه صيام شهر رمضان 2025 بعد استشارة الطبيب، وذلك لتقييم المخاطر المحتملة، مع ضرورة الالتزام ببعض النصاح المهمة مثل:

شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل ما بين الإفطار والسحور بحدود 2 لتر أو 2,5 لتر.

الابتعاد عن أكل الطعام المالح بكثرة والسكريات المركزة خلال الإفطار رمضان 2025 لأنه يولد العطش بالنهار.

مريض حصوات كلى في رمضان

يجب مريض حصوات كلى في رمضان تجنب بذل مجهود بدني خلال فترة الصيام شهر رمضان 2025 لمنع التعرق والحفاظ على السوائل بالجسم.

تناول السلطة الخضراء الغنية بالفيتامينات والمعادن على الإفطار والسحور، لأنها تحتوي على المياه اللازمة لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة.

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