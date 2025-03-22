مودريتش يُثير التكهنات بشأن مستقبله مع ريال مدريد

تجنب لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإفصاح بشكل واضح عن مستقبله مع النادي الملكي مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، لكن تقدمه في العمر واقترابه من سن التاسعة والثلاثين يثير تساؤلات حول إمكانية استمراره مع الفريق.

ويميل مودريتش، منذ سنوات، إلى تجديد عقده موسمًا بعد موسم، خاصة بعد تخطيه حاجز الثلاثين، كما حدث في الصيف الماضي مع ريال مدريد.

مودريتش يرغب في البقاء مع ريال مدريد

وعند سؤاله عن مستقبله مع ريال مدريد ، قال مودريتش في تصريحات لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "لا أفكر في الرحيل عن النادي في الوقت الحالي".

وأضاف: "لطالما قلت إنني أرغب في إنهاء مسيرتي الكروية مع ريال مدريد، سيكون ذلك بمثابة حلم بالنسبة لي".

وشدد" لكننا سنرى ما سيحدث، فلا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية هذا الموسم".

وتابع: "أرغب في التركيز على ما تبقى من الموسم، لأن لدينا العديد من المباريات المهمة سنرى ما سيحدث لاحقًا، فأنا لست في عجلة من أمري على الإطلاق".

وعندما سُئل عما إذا كان يتحدث الفرنسية، حتى لو بشكل بسيط، أجاب مودريتش: "أعرف بعض الكلمات البسيطة فقط، مثل باريس، حسنًا، وهكذا".

ريال مدريد يستعد لمواجهة ليجانيس

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد للمواجهة المرتقبة ضد ليجانيس ضمن فعاليات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام ليجانيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم السبت 29 مارس الجاري.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- برشلونة: 60 نقطة (27 مباراة).

2- ريال مدريد: 58 نقطة (28 مباراة).

3- أتلتيكو مدريد: 57 نقطة (28 مباراة).

4- أتلتيك بيلباو: 52 نقطة (28 مباراة).

5- فياريال: 44 نقطة (28 مباراة).

6- ريال بيتيس: 44 نقطة (28 مباراة).

7- مايوركا: 40 نقطة (28 مباراة).

8- سيلتا فيغو: 39 نقطة (28 مباراة).

9- رايو فاليكانو: 37 نقطة (28 مباراة).

10- إشبيلية: 36 نقطة (28 مباراة).

11- خيتافي: 36 نقطة (28 مباراة).

12- ريال سوسيداد: 35 نقطة (28 مباراة).

13- جيرونا: 34 نقطة (28 مباراة).

14- أوساسونا: 33 نقطة (27 مباراة).

15- إسبانيول: 33 نقطة (28 مباراة).

16- فالنسيا: 28 نقطة (28 مباراة).

17- ألافيس: 27 نقطة (28 مباراة).

18- ليجانيس: 27 نقطة (28 مباراة).

19- لاس بالماس: 25 نقطة (28 مباراة).

20- بلد الوليد: 16 نقطة (28 مباراة).

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