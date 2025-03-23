ملخص مسلسل العتاولة 2 الحلقة 22.. نجاة عيسى الوزان ونصار يرد حنة

شهدت الحلقة 22 من مسلسل العتاولة 2، نجاة عيسى الوزان من الطعنة اللي أصابته، واجتمع الجميع في بيت العتاولة، وحنّة طمأنت الكل إن داليا سوف تغادر من المستشفى، وكما أعلن نصار إنه ردّ حنة لعصمته.





ويرصد لكم موقع الموحز ملخص الحلقة 22 من مسلسل العتاولة 2 الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025.

ملخص الحلقة 22 من مسلسل العتاولة 2







وشهدت الحلقة الـ22 من مسلسل العتاولة 2،

نجاة عيسى وزان من الطعنة اللي أصابته، واجتمع الجميع في بيت العتاولة، وحنّة طمأنت الكل إن داليا سوف تغادر من المستشفى، وكما أعلن نصار إنه ردّ حنة لعصمته.





وظهرت شديدة خلال اجتماعها برجالها إنها كانت وراء محاولة قتل الوزان، واتفقت مع بيجو على تسريع زواج يوسف من شادية حتى تصل لكنز العتاولة، وكما تم الاتفاق على موعد الزواج خلال أيام.



وكما دخلت شديدة الحارة مع عفش شادية، وكان الكل يرقص، باستثناء شادية التي لا توقف من البقاء، وفضلت أن لا تحكي لأحد عن ما حدث معها، إن يوسف مهددتها بفديو ليها حتى تتزوجه، وكما دخولت شديدة ويوسف بيت العتاولة للحديث عن خططهم، لكن قطة كانت تستمع لحديثهم إلى أن سمعوا صوت تليفونها.









موعد عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة MBC مصر، في تمام الساعة الـ 7:00 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:00 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء، كما يعرض أيضا على منصة شاهد الرقمية بعد عرضها على التليفزيون.

قنوات عرض مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر عرض مسلسل العتاولة 2 على قناة MBC مصر بالإضافة لعرض العمل على منصة شاهد، خلال شهر رمضان 2025.





قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، مريم الجندي، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، ومن إ خراج المخرج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال وجاء ذلك بعدما تم استبدال المؤلف هشام هلال الذي كتب سيناريو الجزء الأول.

ويشهد مسلسل العتاولة 2 إنضمام فنانين جدد أبرزهم الفنانة فيفي عبده التي تجسد شخصية شديدة، والفنانة نسرين أمين التي تقدم دور عدولة، والفنانة ثراء جبيل الذي تلعب دور مديحة.

قصة مسلسل العتاولة 2

ويستكمل الجزء الثاني من مسلسل العتاولة قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذين طابوا من مجال النصب والجريمة، ويواجهان تحديات ومخاطر جديدة في إطار من التشويق والإثارة، ومن المتوقع أن يعود الشقيقان إلى مجال النصب والجريمة.



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