مسلسل شباب إمرأة الحلقة السابعة..إمام يقع في شباك شفاعات ويتلقى خبر حزين

يواصل مسلسل شباب إمرأة، بطولة غادة عبد الرازق، جذب انتباه المشاهدين مع تصاعد وتيرة الأحداث في حلقاته المتتالية، في الحلقة السابعة، تتكشف العديد من المفاجآت، حيث تستمر شخصية "شفاعات" في إحكام قبضتها على من حولها، بينما يجد "إمام" نفسه في مواجهة أزمات جديدة، حيث تم عرض العمل المكون من 15 حلقة خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ويحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل شباب إمرأة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة :



مسلسل شباب امرأة

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل شباب إمرأة

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل شباب إمرأة بتخطيط شفاعات لمكيدة أوقعت فيها من حاولوا سرقتها، لتتدخل الشرطة وتلقي القبض عليهم إلا أن الصدمة الكبرى جاءت عندما تبيّن أن حامد (محمود حافظ)، ابن زوجها الراحل، هو العقل المدبر وراء السرقة، وكشف هذا الأمر "عمرو وهبة"، الذي يعمل لدى شفاعات، ليضع حامد في مأزق قانوني كبير، ويدفعه نحو مصير مجهول خلف القضبان.

رغم أن اعتراف عمرو وهبة الذي كان سببًا في كشف الحقيقة، قررت شفاعات إنهاء عمله معها، لكنها لم تتخلى عنه تمامًا، حيث منحته مكافأة مالية تقديرًا لصراحته ولم تكتفي بذلك، بل توسطت له عند "طارق النهري" ليوافق على زواجه من ابنته، بعد أن أدرك مدى حبه الشديد لها.

لم تقتصر تداعيات القضية على دخول حامد السجن، بل امتدت إلى حياته الشخصية، حيث قرر طارق النهري طلاق ابنته منه بعد أن أصبحت سمعته في مهب الريح.

لم تتخلى شفاعات عن خططها تجاه إمام، بل استمرت في محاولاتها للتقرب منه وإحكام السيطرة عليه، في هذه الحلقة، قدمت له هدية ثمينة، حيث أهدته هاتفًا محمولًا، محاولة استمالته وإغراقه في نفوذها وجاذبيتها.

مع نهاية الحلقة، يتلقى إمام خبرًا صادمًا يغير مسار حياته، حيث يتلقى اتصالًا من خاله يخبره بأن والدته تعرضت لوعكة صحية خطيرة وضعتها بين الحياة والموت، مما يجبره على اتخاذ قرار حاسم بالعودة إلى قريته لمواجهة مصير جديد مليء بالتحديات.

أبطال مسلسل شباب إمرأة

يضم مسلسل شباب إمرأة مجموعة من أبرز النجوم الذين يجسدون شخصيات محورية في القصة، وعلى رأسهم: غادة عبد الرازق بدور شفاعات، يوسف عمر في دور إمام، داليا شوقي، محمد محمود في دور حسبو، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينومينا.

قصة مسلسل شباب إمرأة

يروي المسلسل حكاية "إمام"، شاب ريفي انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، لكنه يجد نفسه في صراع غير متوقع مع "شفاعات"، التي تحاول استغلاله واستدراجه إلى عالم النفوذ والإغراءات، بينما يسعى للحفاظ على مبادئه، يواجه أزمات متلاحقة تجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تغير مجرى حياته بالكامل.

مسلسل شباب امرأة

مواعيد عرض مسلسل شباب إمرأة والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مسلسل شباب امرأة عبر القنوات والمنصات التالية:

• قناة ON يكون العرض الأول في الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة في الساعة 6:45 صباحًا.

• قناة CBC يكون العرض الأول في الساعة 9:30 مساءً، الإعادة الأولى في الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 11:00 صباحًا.

• قناة النهار، العرض الأولى في الساعة 7:00 مساءً.

• منصة Watch It، يكون العرض متاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي



اقرأ أيضًا: