مسلسل شباب امرأة الحلقة السادسة.. مكيدة لسرقة محل شفاعات والنتيجة غير متوقعة

يواصل مسلسل شباب امرأة، بطولة غادة عبد الرازق، جذب الأنظار مع تصاعد الأحداث في الحلقة السادسة، حيث تزداد هيمنة شخصية "شفاعات" على من حولها، بينما يجد الشاب الريفي "إمام" نفسه عالقًا بين مشاعره في القاهرة وصراعاته في الحي الشعبي.

وفي هذا السياق، يسلط الموجز، الضوء على تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل شباب امرأة، إضافةً إلى مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

مسلسل شباب امرأة

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل شباب امرأة

لم تكتفي شفاعات (غادة عبد الرازق) بخروجها المستمر مع إمام، بل صعّدت من خطتها للإيقاع به، أرسلت له رسالة تطلب منه زيارتها في شقتها قبل ذهابه إلى الجامعة، وبالفعل استجاب لدعوتها.

هناك، أعدّت له إفطارًا فاخرًا، ووضعت أمامه عدة بدلات ليختار منها، ثم أرسلت سائقها الخاص لإيصاله إلى الجامعة، في خطوة واضحة لكسب ثقته والتأثير عليه.

مشاهدة مسلسل شباب امرأة

بعد لقاءه مع شفاعات، حاول إمام التحدث مع ابنة عمته لتوضيح موقفه وإصلاح العلاقة بينهما، لكنها رفضت الاستماع إليه.

في المقابل، زاد تقاربها مع زميلها الدكتور، الذي يكن لها مشاعر حب، حتى أنها وافقت على الخروج معه، مما جعل إمام يشعر بالإحباط والخذلان.

في تطور جديد، تمكن عمرو وهبة من سرقة مفتاح شقة شفاعات وأعطاه لمحمود حافظ، ابن زوجها الراحل، مقابل مساعدته في الزواج من شقيقة زوجته، التي يرفض والدها إتمام هذه الزيجة.

وفي الوقت ذاته، حاولت حبيبته إقناعه بأن يكفر عن خطئه ويعترف بالحقيقة لشفاعات، مؤكدة أنها قد تسامحه.

على الجانب الآخر، أبرم محمود حافظ اتفاقًا مع مجموعة من الرجال لفتح محل شفاعات في الليل وسرقته، ظنًا أن العملية ستكون سهلة وسريعة لكن المفاجأة الكبرى كانت بانتظارهم، حيث فوجئوا أثناء محاولتهم فتح الخزنة المظلمة بوجود شفاعات أمامهم، وهي مستعدة لمواجهتهم برسالة واضحة، مما قلب الأمور رأسًا على عقب.

مسلسل شباب امرأة

أبطال مسلسل شباب امرأة

يشارك في المسلسل نخبة من النجوم الذين يجسدون شخصيات محورية في القصة، أبرزهم: غادة عبد الرازق (شفاعات)، يوسف عمر (إمام)، داليا شوقي، محمد محمود (حسبو)، محمود حافظ عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل شباب امرأة حول إمام (يوسف عمر)، الشاب الريفي الذي ينتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، لكنه يقع تحت تأثير شفاعات (غادة عبد الرازق)، التي تستغل براءته وطموحه في لعبة النفوذ والإغراء بينما يحاول التمسك بالقيم التي نشأ عليها، يجد نفسه في صراع نفسي واجتماعي حاد، ما يدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية قد تغيّر مسار حياته بالكامل.

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مسلسل شباب امرأة عبر عدة قنوات ومنصات رقمية وفق الجدول التالي:

• قناة ON

• العرض الأول: 12:15 صباحًا

• الإعادة: 6:45 صباحًا

• قناة CBC

• العرض الأول: 9:30 مساءً

• الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: 11:00 صباحًا

• قناة النهار

• العرض الأول: 7:00 مساءً

• منصة Watch It

• متاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي.

بدأ عرض المسلسل يوم 16 مارس 2025، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الحلقات القادمة لمعرفة مصير الشخصيات وتطورات الأحداث المشوقة.

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