زيلينسكي يدعو لفرض ضغط جديد على موسكو لإنهاء الحرب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد الموافق 23-3-2025، حلفاء بلاده إلى تكثيف الضغوط على موسكو لإنهاء الحرب، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام متعددة.

زيلينسكي يطلب دعمًا

تأتي هذه التصريحات عقب هجوم بطائرات روسية مسيرة استهدف كييف خلال الليل، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

موسكو تحت الضغط

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، شدد زيلينسكي، قبيل محادثات موازية بين الجانبين بحضور مسؤولين أمريكيين لمناقشة هدنة جزئية، على "أهمية اتخاذ قرارات جديدة وزيادة الضغط على موسكو لوقف هذه الهجمات وإنهاء الحرب".

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على تصعيد الضغط على موسكو لإنهاء الحرب، بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف، أسفر عن سقوط ضحايا.

إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإتخاذ إستعدادت مسبقة لقطع الطريق أمام أي مقترحات متعلقة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، زاعماً أن موسكو ليست لديها النية لإنهاء الحرب المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي

الحرب

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية: "لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعياً إلى زيادة الضغط على موسكو.

وكان زيلينسكي قد أعتبر في وقت سابق أن عدم صدور رد "جاد" من موسكو على المقترح الأمريكي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا.

بوتين : أبدى موافقة مبدئية مع نقاش حول نقاط الخلاف

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، عن تأييده لوقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكداً أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة" .

وأوضح بوتين، خلال مؤتمر صحفي، ان "وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيداً لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض".

وأضاف: "من مصلحة أوكرانيا طلب هدنة مدتها 30 يوما، ونحن على هذا الطرح ولكن ماذا سنفعل بما يحدث في كورسك".

وتابع: "أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يقود إلى سلام دائم.. وقد أتحدث مع الرئيس الأمريكي ترامب بشأن المقترح".

وشدد على أن "تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع".

وبيّن أن هناك إتفاق على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم".

وأبرز: "مسألة مراقبة وقف إطلاق النار خلال الهدنة بحاجة إلى دراسة معمقة".

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